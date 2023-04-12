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Разведка США подготовила четыре непредсказуемых сценария войны в Украине

В распоряжении The New York Times появились материалы. как США оценивали четыре "диких" сценария войны в Украине

сегодня, 12:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Разведывательное управление Минобороны США рассматривало сценарии развития войны в Украине в случае так называемых "диких", то есть маловероятных, событий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Разведка США подготовила четыре непредсказуемых сценария войны в Украине

Разведка США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, о разработке сценариев стало известно из секретных разведывательных документов от 24 февраля 2023 года, которые получила The New York Times. Анализ, проведенный Разведывательным управлением Министерства обороны США через год после начала полномасштабной войны, определяет четыре сценария "диких карт" и то, как они могут повлиять на ход конфликта в Украине.


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"The New York Times" обращает внимание, что такой сценарный документ является достаточно типичным продуктом для разведывательных служб. Он призван помочь военным офицерам, политикам или законодателям обдумать возможные последствия крупных событий, оценивая свои варианты действий.

Гипотетические сценарии включают смерть президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, смену руководства в Вооруженных силах России и удар Украины по Кремлю. Документ описывает, как каждая из таких ситуаций может потенциально привести к эскалации в Украине, завершению конфликта путем переговоров или же не иметь существенного влияния на ход войны.

При этом в описаниях возможных событий нет оценки того, что может быть наиболее вероятным.

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Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорит решение Кремля с электронными повестками – перед какой дилеммой окажутся россияне. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию. 




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/04/11/world/europe/leaked-documents-russia-ukraine.html?fbclid=IwAR00PKsB-USQEaPDP9nw3ctrYHJx5Wq95FoC7UnOqLM6EHeEiAXOG4BoZ2Y
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