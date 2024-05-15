Разведка РФ использовала главный недостаток ВСУ: военные рассказали, как началось наступление на Харьковщине

За эти несколько дней русская армия захватила несколько украинских сел на востоке, открывая новую линию фронта в Харьковской области . Военные ВСУ рассказали Associated Press , как началось наступление захватчиков.

Бойцы ВСУ рассказали о начале наступления РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

Как сказал один из операторов беспилотников, в село Стрелеча у границы беспрепятственно вошло подразделение российской пехоты.

"Я видел, что российская пехота просто вошла в деревню. Их было очень много", – сообщил он.

Украинские военные на передовой уничтожают захватническую технику с помощью дронов, но теперь Украина вступила в двухмесячный период, который, как ожидается, будет самым трудным с начала войны, информируют журналисты издания.

"Украинские солдаты отмечают, что признаки приближения наступления были очевидны. Большое скопление российских войск, в том числе недавно сложившихся групп, у границы свидетельствовало о скором наступлении", — утверждает AP.

При этом в российской разведке смогли воспользоваться главным недостатком украинских войск: нехваткой личного состава. Когда начиналось наступление, Москва знала, что украинские части будут разбросаны, и им нужно будет ротировать подразделения, ведущие тяжелые бои в Донецкой и Луганской областях, пишет издание.

Военные ВСУ еще говорят, что представители российской разведки могут получать информацию о ротациях ВСУ.

"У россиян есть информация. Не знаю как, но она просачивается, когда одна бригада уходит, а другая входит. И в этот момент россияне врываются", – говорит один из военных.

Отмечают, что таким способом российские подразделения оккупировали село Очеретино Донецкой области в прошлом месяце, пользуясь моментом между уходом одной бригады и приходом другой, в то время линия фронта наиболее слабая.

Учитывая, что на Белгородском направлении сосредоточены 50 000-70 000 военных, что недостаточно для захвата Харьковщины, руководству ВСУ понятно, что наступление направлено на отвлечение их сил из других участков фронта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фоне наступления на Харьковщине военные дали совет властям по поводу вероятных переговоров с РФ