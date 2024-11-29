Разведка озвучила цифры: сколько КНДР поставила России ракет, артсистем и снарядов

В Россию из Северной Кореи уже перенаправлено более 100 артиллерийских систем и такое же количество баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ ГУР МО Украины.

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

"3 октября с.г. КНДР начала поставки артиллерийских систем в РФ. Всего перемещено более 100 ед. техники различных типов, среди которых: 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989, 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991. Также продолжаются поставки из КНДР в РФ артиллерийских боеприпасов крупного калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 (по состоянию на ноябрь с.г. поставлено более 5 млн ед. и 100 ед. соответственно)", — говорится в сообщении.

Также в украинской разведке отметили, что в настоящее время из Северной Кореи в Россию перемещено более 60 единиц 170-мм САУ М-1989 "Koksan", часть из которых планировалось доставить в Саратовский ВАКУ, вероятно, с целью осуществления подготовки личного состава.

"Информация о состоянии указанных артиллерийских систем отсутствует", — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что с марта 2024 года Москва отправила Пхеньяну более 1 млн баррелей нефти. За последние восемь месяцев более дюжины северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и своими портами. Спутниковые снимки танкеров показывают, что в Россию эти танкеры шли пустыми, а возвращались загруженными.

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