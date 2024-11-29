Разведка озвучила цифры: сколько КНДР поставила России ракет, артсистем и снарядов

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Кравцев Сергей
В Россию из Северной Кореи уже перенаправлено более 100 артиллерийских систем и такое же количество баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ ГУР МО Украины.
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников
Также в украинской разведке отметили, что в настоящее время из Северной Кореи в Россию перемещено более 60 единиц 170-мм САУ М-1989 "Koksan", часть из которых планировалось доставить в Саратовский ВАКУ, вероятно, с целью осуществления подготовки личного состава.
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Отмечается, что с марта 2024 года Москва отправила Пхеньяну более 1 млн баррелей нефти. За последние восемь месяцев более дюжины северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и своими портами. Спутниковые снимки танкеров показывают, что в Россию эти танкеры шли пустыми, а возвращались загруженными.
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