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Зеленский сделал настораживающее заявление: на сколько может возрасти численность войск КНДР в РФ

В РФ уже больше 11 тысяч северокорейских войск и Пхеньян готов продолжать отправку

19 ноября 2024, 14:36
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Кравцев Сергей

Численность северокорейских войск, размещенных на территории России, уже достигла 11 тысяч и может возрасти до 100 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Reuters".

Зеленский сделал настораживающее заявление: на сколько может возрасти численность войск КНДР в РФ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек", — заявил Зеленский в онлайн-обращении к Европейскому парламенту.

СМИ пишет, Киев и его западные союзники заявляют, что Северная Корея поставляет России оружие и войска для поддержки ее полномасштабного вторжения на Украину.

На прошлой неделе южнокорейское разведывательное агентство заявило, что северокорейские войска уже участвовали в боевых действиях против украинских сил.

В этом месяце президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который включает положение о взаимной обороне.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский во время представления в Верховной Раде Плана устойчивости Украины призвал украинцев непреклонно работать ради победы. Однако украинский лидер заинтриговал, что уже в следующем году должен наступить решающий момент в войне.

"Украине, возможно, придется пережить кого-то в москве, чтобы достичь всех целей, мы не откажемся от права на всю свою территорию", – отметил Владимир Зеленский. 

По его словам, на этом этапе войны решается кто кого дожмет. Как отметил украинский лидер, Украина имеет право самостоятельно определять, как жить дальше. Но чтобы реализовать это право, нужно сейчас выстоять и не посыпаться, и для этого нужна внутренняя устойчивость.

Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский намекнул, почему на чудо от Трампа ждать не стоит.




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