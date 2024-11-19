Зеленский сделал настораживающее заявление: на сколько может возрасти численность войск КНДР в РФ

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Кравцев Сергей
Численность северокорейских войск, размещенных на территории России, уже достигла 11 тысяч и может возрасти до 100 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Reuters".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
СМИ пишет, Киев и его западные союзники заявляют, что Северная Корея поставляет России оружие и войска для поддержки ее полномасштабного вторжения на Украину.
На прошлой неделе южнокорейское разведывательное агентство заявило, что северокорейские войска уже участвовали в боевых действиях против украинских сил.
В этом месяце президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который включает положение о взаимной обороне.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский во время представления в Верховной Раде Плана устойчивости Украины призвал украинцев непреклонно работать ради победы. Однако украинский лидер заинтриговал, что уже в следующем году должен наступить решающий момент в войне.
По его словам, на этом этапе войны решается кто кого дожмет. Как отметил украинский лидер, Украина имеет право самостоятельно определять, как жить дальше. Но чтобы реализовать это право, нужно сейчас выстоять и не посыпаться, и для этого нужна внутренняя устойчивость.
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