Стало известно, чем Путин расплачивается с Кимом за оружие и солдат

Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей нефти в обмен на оружие и солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает BBC Россия.

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Отмечается, что с марта 2024 года Москва отправила Пхеньяну более 1 млн баррелей нефти.

За последние восемь месяцев более дюжины северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и своими портами. Спутниковые снимки танкеров показывают, что в Россию эти танкеры шли пустыми, а возвращались загруженными.

Первый задокументированный рейс состоялся 7 марта 2024 года, через семь месяцев после первых сообщений о поставках северокорейских боеприпасов России. Последний рейс был зафиксирован 5 ноября, когда уже было известно об отправке войск КНДР в Курскую область.

КНДР находится под международными санкциями из-за разработки ядерного оружия. Стране запрещено закупать более 500 тыс. баррелей нефти в год. При этом 1 млн баррелей, или 56 тыс. тонн — это незначительный объем для России, которая, по официальным данным, за одни сутки добывает почти в десять раз больше.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в результате ракетных ударов ВСУ по территории Курской области получил ранения высокопоставленный генерал Северной Кореи.

Соответствующую информацию на условиях анонимности сообщил The Wall Street Journal западный чиновник.

По словам источника, генерал КНДР был ранен во время недавнего удара Украины в районе Курской области. Собеседник WSJ не уточнил подробностей о том, как был ранен северокорейский генерал и не назвал его имени.



