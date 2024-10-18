Разведка Эстонии узнала, изменит ли ситуацию на фронте участие солдат КНДР в войне

Участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины не изменит ситуацию на фронте. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли в разведцентре Сил обороны Эстонии, сообщает "ERR".

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, сам факт того, что Путин вынужден обращаться к Пхеньяну за помощью с человеческими ресурсами уже о многом говорит. У России явно проблемы с поддержанием интенсивности военной активности.

"В публичных сообщениях говорится о том, что численность северокорейских подразделений может достигать 10 тысяч солдат и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации. Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 тысяч человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северокорейцами, которая, вероятно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях", – сказал Кивисельг.

Он продолжил, возможная отправка Северной Кореей на украинский фронт таких сил – 3 тысячи человек или 10 тысяч человек – не принесет каких-то существенных изменений на поле боя. Однако, если это продолжится в течение более длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях.

Предоставление военной помощи России дает руководству Северной Кореи и Ирана возможности использовать ее в своих интересах, пояснил Кивисельг.

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