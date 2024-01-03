Разведка Британии: РФ меняет тактику массированных ударов, энергетика пока не в приоритете

Россия меняет тактику массированных обстрелов Украины дальнобойным оружием. Вероятно, противник сменил приоритетные цели для своих атак. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Британии в Twitter (Х).

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Британская разведка отмечает, что с 29 декабря 2023 Россия усилила интенсивность ударных действий против Украины. Москва использовала значительную часть запасов ракет воздушного базирования, выпущенных за последние месяцы.

"Последние удары, скорее всего, были направлены в первую очередь по оборонной промышленности Украины. Это контрастирует с его обширными атаками прошлой зимой, которые в первую очередь были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины", — говорится в сводке.

Британские специалисты отмечают, что обстрелы россиянами объектов энергетики в начале декабря свидетельствовали о том, что РФ намерена возобновить энергетический террор. Однако последние атаки свидетельствуют об изменении тактики Москвы.

"Эти новые операции свидетельствуют по крайней мере о временном изменении подхода к использованию Россией оружия дальнего действия. Российские планировщики почти наверняка признают растущую важность оборонно-промышленного потенциала, когда они готовятся к длительной войне", — добавляют разведчики.

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