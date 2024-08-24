Разведка Британии рассказала, отказался ли Путин от идеи полного уничтожения Украины

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Кравцев Сергей
Британская разведка отмечает, что несмотря на заявления российских чиновников о готовности к переговорам, Россия не отказалась от своих первоначальных целей в отношении Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Британские специалисты привели заявление российского экс-вице-премьера, "сенатора" от оккупированной части Запорожья Дмитрия Рогозина, который недавно хвастался уничтожением украинских книг, призвал "уничтожать украинскость в зародыше" и заявлял, что любое перемирие с Украиной будет означать "верную смерть для наших детей".
В обзоре также напомнили заявление правителя России Владимира Путина в 2017 году о том, что "не все страны имеют суверенитет".
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Также издание "Комментарии" сообщало — Россия значительно увеличила количество военных в Курской области после того, как на прошлой неделе, когда в регион зашли украинские войска, столкнулась с проблемой "дезорганизации и беспорядка". Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.
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