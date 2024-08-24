Британская разведка отмечает, что несмотря на заявления российских чиновников о готовности к переговорам, Россия не отказалась от своих первоначальных целей в отношении Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Британские специалисты привели заявление российского экс-вице-премьера, "сенатора" от оккупированной части Запорожья Дмитрия Рогозина, который недавно хвастался уничтожением украинских книг, призвал "уничтожать украинскость в зародыше" и заявлял, что любое перемирие с Украиной будет означать "верную смерть для наших детей".

"Эти комментарии – последние из давнего ряда украинофоских заявлений российских чиновников высокого уровня, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре. Вероятно, внутри российского государства много лиц, которые нацелены на достижение максималистских целей в войне, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государства. Несмотря на якобы стремление России к переговорам, как повторял представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля 2024 года", – отметили аналитики.

В обзоре также напомнили заявление правителя России Владимира Путина в 2017 году о том, что "не все страны имеют суверенитет".

Читайте также на портале "Комментарии" — британская разведка узнала, какой мессенджер решила заблокировать Москва.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия значительно увеличила количество военных в Курской области после того, как на прошлой неделе, когда в регион зашли украинские войска, столкнулась с проблемой "дезорганизации и беспорядка". Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.



