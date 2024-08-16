Британская разведка рассказала, на какие шаги пошел Кремль после хаоса в Курской области

Россия значительно увеличила количество военных в Курской области после того, как на прошлой неделе, когда в регион зашли украинские войска, столкнулась с проблемой "дезорганизации и беспорядка". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Российские войска. Фото из открытых источников

Британские разведчики отмечают, что на 16 августа украинские войска прорвались в российский пограничный регион "на глубину от 10 до 25 километров, расширив фронт до 40 километров".

Российские оборонные линии и пограничные войска оказались неготовыми к нападению, что привело к хаосу в начале, пишут британские разведчики.

В то же время наблюдаются изменения: Россия перебросила в Курскую область дополнительные силы, возможно, с других участков фронта, и начала строить новые оборонные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — "прорыв" в Курской области длится уже больше недели. Площадь боевых действий продолжает расширяться. По официальной информации, озвученной главкомом ВСУ Александром Сырским, почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона. Какие выводы из того, что известно, можно сделать через неделю данной операции? Как долго ВСУ смогут удерживать занятую территорию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



