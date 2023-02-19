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Разведка Британии рассказала о новой тактике россиян

Британская разведка сообщает, что Россия начала использовать новую тактику в Украине, а именно запуск воздушных шаров для нахождения позиций ПВО.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Британская разведка считает, что российская армия начала прибегать к новой тактике шпионажа и пытается выявить украинские системы ПВО с помощью воздушных шаров с радиолокационными отражателями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter британской разведки.

Разведка Британии рассказала о новой тактике россиян

Военные РФ пробуют отыскать позиции системы ПВО. Фото из открытых источников

Впервые воздушные шары были обнаружены на территории Украины 12 февраля над восточной частью города Днепра, о неизвестных летательных объектах сообщили ВВС Украины. Через несколько дней, 15 февраля, ВСУ также идентифицировали российские воздушные шары с радиолокационными отражателями над столицей Украины. Украинская армия объявила, что смогла сбить шесть подобных объектов. Такие действия россиян, по мнению британской разведки, показывают новую тактику в войне в Украине.


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"Воздушные шары представляют собой новую тактику России, чтобы получить информацию об украинских системах противовоздушной обороны и заставить украинцев потратить ценные запасы ракет земля-воздух и боеприпасы", — сообщает разведка Великобритании.

Вероятно, несколько воздушных шаров залетели 14 февраля на территорию Молдовы, из-за чего власти страны решили временно закрыть свое воздушное пространство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сначала ВСУ сбили несколько воздушных объектов россиян, однако Наталья Гуменюк объяснила, почему Украина сейчас не сбивает российские шпионские воздушные шары.

Также "Комментарии" писали о генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге, который обвинил две страны в запуске шпионских воздушных шаров над территорией США, Канады и других стран мира.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1627209113187897344
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