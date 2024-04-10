Разведка Британии раскрыла цифры: сколько контрактников Кремль планирует набрать в 2024 году

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Кравцев Сергей
Путинский режим в течение 2024 года планирует набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Британии в Twitter (X).
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Британская разведка отмечает, весенний призыв в России начался уже 1 апреля. Этой весной враг планирует призвать около 150 тысяч солдат в возрасте от 18 до 30 лет, что соответствует показателям предыдущих призывов.
Отмечается, что войска врага в Украине укомплектованы солдатами контрактной службы и некоторыми резервистами, которые были мобилизованы в конце 2022 года. На солдат-срочников обычно оказывается давление, чтобы они поступили на контрактную службу и тогда они несли бы ответственность за службу в Украине. Вероятно, Россия не желает рисковать потерями среди срочников, поскольку это "непопулярно". В то же время потери добровольцев воспринимаются в обществе более толерантно.
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