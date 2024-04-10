Разведка Британии раскрыла цифры: сколько контрактников Кремль планирует набрать в 2024 году

Путинский режим в течение 2024 года планирует набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Британии в Twitter (X).

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Британская разведка отмечает, весенний призыв в России начался уже 1 апреля. Этой весной враг планирует призвать около 150 тысяч солдат в возрасте от 18 до 30 лет, что соответствует показателям предыдущих призывов.

"Призывники служат в гарнизонах по всей России. В сухопутных частях они, как правило, формируют батальон отдельно от батальонов, укомплектованных солдатами контрактной службы. Некоторые солдаты-срочники, вероятно, служат в России, прилегающей к границе с Украиной, в подразделениях, обеспечивающих пограничную безопасность", — добавляет разведка.

Отмечается, что войска врага в Украине укомплектованы солдатами контрактной службы и некоторыми резервистами, которые были мобилизованы в конце 2022 года. На солдат-срочников обычно оказывается давление, чтобы они поступили на контрактную службу и тогда они несли бы ответственность за службу в Украине. Вероятно, Россия не желает рисковать потерями среди срочников, поскольку это "непопулярно". В то же время потери добровольцев воспринимаются в обществе более толерантно.

"Россия стремится набрать около 400 000 военнослужащих по контракту в 2024 году. Это необходимо для удержания своих войск в Украине, которые понесли огромные потери, и для поддержки объявленных планов увеличить численность вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в дальнейшем", — добавляет разведка.

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