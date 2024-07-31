На третий год войны мнения по поддержке Украины разделились среди американцев. Половина опрошенных считает, что США обязаны помогать Украине, в то время как другие имеют противоположное мнение. Кроме того, более половины американцев поддерживают, чтобы США предоставили разрешение для Украины атаковать территории России американским оружием. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Pew Research Center.



Должны ли США помогать Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Pew Research Center, 48% американцев поддерживают помощь Украине, тогда как 49% — против. Среди демократов более высокий показатель поддержки Украины – 63% опрошенных указывают, что США несут ответственность за помощь Украине в войне. У республиканцев только каждый третий поддерживает такую позицию – 36%.

Также опрос показал, что 29% американцев считают, что Соединенные Штаты оказывают Украине слишком большую помощь. 26% респондентов уверены, что помощь Украине от США на должном уровне, а недостаточной ее считают 19% американцев. Еще около четверти опрошенных не определились по вопросу помощи Украине.

Опрос Pew Research Center указал, что большинство американцев выступает за сохранение жестких санкций против России – 69%. 54% американцев поддерживают разрешение для Украины использовать оружие США для ударов по территории России. Столько же граждан США выступает за отправку военной техники в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что опрос, сколько американцев поддерживают введение своих войск в Украину.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин пригрозил ответить, если американские ракеты появятся в Европе.