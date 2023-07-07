Разговор с главой Пентагона закончился как надо: Резников анонсировал «хорошие новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином, после чего анонсировал "хорошие новости". Как передает портал "Комментарии", своим мнением министр поделился в Twitter.

Резников и Остин. Фото: из открытых источников

"Обсудили текущую ситуацию на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы. Мы сверили часы перед следующим заседанием UDCG в формате "Рамштайн", которое состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО", – написал Алексей Резников.

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По словам глава украинского оборонного ведомства, министры также говорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов.

На фоне этого Алексей Резников анонсировал "хорошие новости".

Отметим, в интервью "ABC News" президент Украины Владимир Зеленский также сделал акцент на необходимости увеличения объёмов поставок Украине западного вооружения. По словам президента, от сроков поставок и, конечно же, самих объёмов поставок Западом вооружения, зависят жизни украинцев, которые продолжают отстаивать свою независимость и суверенитет.

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