"Разделенная Украина" попала в топ-10 рисков 2024 года: детали

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Марьян Ощановский
"Разделенная Украина" заняла третье место в рейтинге журнала The Time, который составил топ-10 самых больших мировых рисков 2024 года. Об этом говорится в публикации The Time, передает портал "Комментарии".
Проблемы Украины в текущем году будут расти. Фото из открытых источников
The Time пишет, что в 2024 году Украина остается де-факто разделенной тогда, как у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество.
Журнал считает, что нынешний год может стать переломным в войне, если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию.
Иначе, предполагает издание, территориальные потери Украины могут оказаться постоянными и, возможно, будут расширяться.
The Time отмечает, что политическая и материальная поддержка Киева со стороны США ослабевает на фоне лишь незначительных перспектив укрепления уровня европейской помощи.
Кроме того, пишет издание, Украина "отчаянно нуждается в дополнительных войсках".
The Time предполагает, что в 2024 году Киев пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей на территории России, которые спровоцируют беспрецедентный ответ России и могут втянуть в войну страны НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам последних трех месяцев интенсивных штурмовых действий в Донецкой и Харьковской областях российские захватчики не смогли достичь ощутимых результатов. При этом оккупанты понесли огромные потери в личном составе и технике. Во время зимнего наступления оккупанты потеряли более 400 единиц боевой техники. Однако значительные потери не помогли России хотя бы приблизиться к захвату городов Купянск и Авдеевка.
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сегодня, 22:13
Якщо? Гниле не дасть плодів. Все вже відбулось. Достатньо подивитись історію. Коли в останнє в Україні були успіхи? З 998 року, так зване хрещення юдейським богом, зрада своїх і знущання над вірянами - жодного. А зараз? Подивимось "передголодоморну" колективізацію. Ти хто мав власність, так звані куркулі, чинили спротив - їм було що втрачати. Зараз власники, в т.ч. корумповане чиновництво, а для чиновницької (особливо юдейської) касти державні посади вже стали приватною власністю, їх ніхто не позбавляє і не скорочує, тільки набувають купуючи та іншими темними шляхами - тотально байдужі. Хто і за що воює?