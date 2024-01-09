logo

BTC/USD

46791.36

ETH/USD

2261.86

LTC/USD

65.41

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Разделенная Украина" попала в топ-10 рисков 2024 года: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

"Разделенная Украина" попала в топ-10 рисков 2024 года: детали

Журнал The Time назвал топ-10 рисков 2024 года

сегодня, 21:34
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

"Разделенная Украина" заняла третье место в рейтинге журнала The Time, который составил топ-10 самых больших мировых рисков 2024 года. Об этом говорится в публикации The Time, передает портал "Комментарии".

"Разделенная Украина" попала в топ-10 рисков 2024 года: детали

Проблемы Украины в текущем году будут расти. Фото из открытых источников

The Time пишет, что в 2024 году Украина остается де-факто разделенной тогда, как у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество.

Журнал считает, что нынешний год может стать переломным в войне, если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию.

Иначе, предполагает издание, территориальные потери Украины могут оказаться постоянными и, возможно, будут расширяться.

The Time отмечает, что политическая и материальная поддержка Киева со стороны США ослабевает на фоне лишь незначительных перспектив укрепления уровня европейской помощи.

Кроме того, пишет издание, Украина "отчаянно нуждается в дополнительных войсках".

The Time предполагает, что в 2024 году Киев пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей на территории России, которые спровоцируют беспрецедентный ответ России и могут втянуть в войну страны НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам последних трех месяцев интенсивных штурмовых действий в Донецкой и Харьковской областях российские захватчики не смогли достичь ощутимых результатов. При этом оккупанты понесли огромные потери в личном составе и технике. Во время зимнего наступления оккупанты потеряли более 400 единиц боевой техники. Однако значительные потери не помогли России хотя бы приблизиться к захвату городов Купянск и Авдеевка.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://time.com/6552898/top-10-global-risks-for-2024/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 22:13

Якщо? Гниле не дасть плодів. Все вже відбулось. Достатньо подивитись історію. Коли в останнє в Україні були успіхи? З 998 року, так зване хрещення юдейським богом, зрада своїх і знущання над вірянами - жодного. А зараз? Подивимось "передголодоморну" колективізацію. Ти хто мав власність, так звані куркулі, чинили спротив - їм було що втрачати. Зараз власники, в т.ч. корумповане чиновництво, а для чиновницької (особливо юдейської) касти державні посади вже стали приватною власністю, їх ніхто не позбавляє і не скорочує, тільки набувають купуючи та іншими темними шляхами - тотально байдужі. Хто і за що воює?


Новости

Все новости