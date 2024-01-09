"Разделенная Украина" попала в топ-10 рисков 2024 года: детали

"Разделенная Украина" заняла третье место в рейтинге журнала The Time, который составил топ-10 самых больших мировых рисков 2024 года. Об этом говорится в публикации The Time, передает портал "Комментарии".

Проблемы Украины в текущем году будут расти. Фото из открытых источников

The Time пишет, что в 2024 году Украина остается де-факто разделенной тогда, как у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество.

Журнал считает, что нынешний год может стать переломным в войне, если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию.

Иначе, предполагает издание, территориальные потери Украины могут оказаться постоянными и, возможно, будут расширяться.

The Time отмечает, что политическая и материальная поддержка Киева со стороны США ослабевает на фоне лишь незначительных перспектив укрепления уровня европейской помощи.

Кроме того, пишет издание, Украина "отчаянно нуждается в дополнительных войсках".

The Time предполагает, что в 2024 году Киев пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей на территории России, которые спровоцируют беспрецедентный ответ России и могут втянуть в войну страны НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам последних трех месяцев интенсивных штурмовых действий в Донецкой и Харьковской областях российские захватчики не смогли достичь ощутимых результатов. При этом оккупанты понесли огромные потери в личном составе и технике. Во время зимнего наступления оккупанты потеряли более 400 единиц боевой техники. Однако значительные потери не помогли России хотя бы приблизиться к захвату городов Купянск и Авдеевка.

