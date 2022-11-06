Разбитая инфраструктура, отсутствие света и трупы на огороде: один день из жизни прифронтового города

Уже четвертый месяц Бахмут, расположенный в Донецкой области, страдает от постоянных обстрелов российских оккупантов. В городе нет электричества, газа, воды и связи. В нечеловеческих условиях продолжает жить порядка 10 тысяч жителей, которые отказались покидать родной дом, каждый по своей причине.

стадион Бахмута перед вторжением РФ, фото из открытых источников

Единственной надеждой горожан на выживание остаются волонтеры, которые при каждой возможности стараются привезти местным жителям хоть какую-то гуманитарную помощь.

"В Бахмут приезжает большой автомобиль, все продукты и гигиенические принадлежности пытаемся раздать как можно быстрее, если остается что-то – продолжаем раздавать на следующий день", — рассказывает журналистам FREEДОМ волонтерка Ирина.

В разговоре с представителями СМИ горожане также рассказали, что все школы Бахмута полностью разрушены, всего их в городе было 12.

"Все мосты повреждены, по сути – ни один из них не подлежит эксплуатации. Однако без них мы никак не можем, как могли починили, положили деревянные планки. Иногда у волонтеров получается там проехать, а иногда нет, ждем 2-3 суток", — делится бедой местный житель Анатолий.

Мужчина также рассказал, что в Бахмуте почти ежедневно кто-то страдает от российских обстрелов, часто люди гибнут на месте.

"Мы уже неоднократно находили трупы людей просто на улице, часто возле их домов на огородах. Недавно вот снаряд убил женщину. Хоронить нет кому. Хороним сами", — говорит мужчина.

Другие жители Бахмута также поделились с журналистами своими историями. Один за другим шокируют подробностями жизни в прифронтовом городе: десятки жилых домов не подлежат восстановлению, люди живут в холодных подвалах в нечеловеческих условиях, а некоторым горожанам и вовсе нечего есть.

Стоит отметить, что до начала российского вторжения в Бахмуте проживало более 70 тысяч человек, почти в 7 раз больше, чем сейчас.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Иран продолжает отрицать свою причастность к поставке России дронов-камикадзе.

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