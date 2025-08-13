logo

Главная Новости Общество Война с Россией Растет количество самоубийств и случаев бегства: где у оккупантов большие проблемы
commentss НОВОСТИ Все новости

Растет количество самоубийств и случаев бегства: где у оккупантов большие проблемы

По информации "Атеш", большие потери загнали 108-й полк РФ в критическую ситуацию

13 августа 2025, 10:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В 108-м десантно-штурмовом полку РФ на Запорожском направлении растет количество самоубийств и случаев бегства с позиций. Российское командование бросает военных в атаки без поддержки и с большими потерями, пытаясь продвинуться любой ценой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала партизанского движения "АТЕШ".

Растет количество самоубийств и случаев бегства: где у оккупантов большие проблемы

Российские войска. Фото: из открытых источников

Партизаны "АТЕШ" сообщили, что действуют прямо внутри 108-го десантно-штурмового полка, передавая данные о позициях и перемещениях оккупантов.

Вражеские подразделения получили приказ продвигаться в сторону Павловки "любой ценой" — без координации с соседними частями, без контрбатарейной поддержки и без работы средств РЭБ. Из-за почти круглосуточных штурмов и масштабных потерь командование начало отправлять на передовую тыловые подразделения и неугодных офицеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Севастополе партизаны обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который ныне функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Также издание "Комментарии" сообщало – во временно оккупированном Севастополе агенты движения "АТЕШ" отыскали секретную радиолокационную роту России, которая является ключевым элементом эшелонированной системы противовоздушной обороны на западном побережье аннексированного Крыма. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "АТЕШ".




