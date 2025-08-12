Наказание близко: какой важный объект партизаны обнаружили в Крыму

В Севастополе партизаны обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который ныне функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Командный пункт РФ в Крыму. Фото: из открытых источников

По информации "АТЕШ", предприятие не только ремонтирует вертолеты для Министерства обороны РФ, но и стало важным узлом военной логистики. Именно здесь принимаются ключевые решения по выбору целей и планированию боевых вылетов на юг Украины.

Как отметили партизаны, в командный пункт регулярно прибывают офицеры Военно-космических сил России из Джанкоя и Ростова-на-Дону. На этом объекте координируются авиаудары, обслуживаются экипажи, а также проходит подготовка и восстановление групп вертолетов.

По словам представителей "АТЕШ", наличие этого центра напрямую влияет на интенсивность атак по мирным городам Херсону, Николаеве и Запорожью.

Все собранные данные о персонале, технике и деятельности объекта уже переданы Силам обороны Украины.

