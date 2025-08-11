Российская ПВО на аэродроме в Крыму теперь, как на ладони: что узнали партизаны

Украинские партизаны из движения "АТЕШ" провели разведку на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян. Об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ" в Telegram-канале.

Аэродром Кача в Крыму. Фото: АТЕШ

По информации движения, на территории аэродрома размещены важные радиолокационные системы, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подлет" и РЛС П-18-2.

Аэродром Кача является ключевым узлом ВКС РФ в оккупированном Крыму. Здесь размещены ударная авиация 318-го полка, командные пункты, логистика и радиолокационные комплексы. Эти системы прикрывают юго-запад полуострова и обеспечивают координацию авиаударов Украины.

Партизаны акцентировали, что за последние месяцы по аэродрому уже наносились удары в мае, июле и в ночь с 23 на 24 июля. В результате атак фиксировались взрывы и разрушения в районе Качи и Орловки.

"Это не финал — новые удары по аэродрому Кача лишь вопрос времени. Полученные нами данные переданы Силам обороны Украины", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, "Панцирь-С1" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Его используют для ближнего прикрытия объектов от воздушного нападения. Он может защищать объект от наземных и надводных угроз.

"Панцирь-С1" был создан в 1994 году, а затем модернизировали. В конце 2012 года он был принят на вооружение российской армии.

РЛС "Подлет" – это относительно новая радиолокационная станция россиян. На вооружение российской армии ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость станции более 700 млн рублей или более 5 млн долларов.

Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

