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Расстрел военнопленных: в Офисе генпрокурора объяснили, почему россияне снимают казнь украинцев

В Офисе генпрокурора считают, что основная причина увеличения количества расстрелов украинских военнопленных происходит со стороны России из-за попытки деморализовать ВСУ.

сегодня, 16:25
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Департамента Офиса генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что приказ о расстреле украинских военнопленных поступает для российских солдат от высшего руководства РФ. По его словам, количество случаев расстрела пленных в последнее время только растет.

Расстрел военнопленных: в Офисе генпрокурора объяснили, почему россияне снимают казнь украинцев

Российские солдаты расстреливают военнопленных. Фото из открытых источников

Юрий Белоусов дал комментарий изданию "Радио Свобода", в котором рассказал, что одной из причин расстрела украинских военнопленных является попытка России деморализовать ВСУ. По его словам, такая практика идет от высшего военного руководства России.

"С конца ноября прошлого года количество таких случаев растет. Это свидетельствует о том, что такое поддерживается высшим руководством Вооруженных сил РФ. Они не только не предотвращают такие практики, а, судя по всему, максимально их поддерживают и, скорее всего, отдают прямые приказы на осуществление таких действий", – сказал Юрий Белоусов.

Напомним, что в феврале появилось несколько сообщений и видео, на которых происходит казнь украинских военнопленных российскими солдатами. Один из последних случаев, по словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, произошел 24 февраля. Кроме того, не все расстрелы пленных попадают на камеры.

"На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но нещадно расстреляли", — сказал Лубинец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 110-й Бригаде объяснили скандальную ситуацию с выходом из Авдеевки, где покинули украинских солдат.

Также "Комментарии" писали, что военный рассказал, почему россияне расстреливают украинских военнопленных в Авдеевке.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:44

Корумповані брешуть! Взагалі будь-яка армія зацікавлена щоб якомога більше ворожих військ здавалось у полон. Тут дуже схоже на договірняк. Затягування війни і збереження активної фази збройного протистояння на території України вигідно обом карликам. Чомусь залякування центрів прийняття рішень не відбувається. Жодна чиновницька і прокурорська суддівська установи не постраждали. Тут нема випадковості. Хочеш безпеки йди не в укриття, а до мерії.


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