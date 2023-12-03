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Расстрел украинских солдат без оружия: реакция Украины

В Украине отреагировали на очередное военное преступление России во время войны. Российские военные расстреляли сдававшихся в плен украинских солдат.

сегодня, 09:00
Автор:
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Slava Kot
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В сети распространилось видео, на котором зафиксирована казнь двух украинских солдат, сдавшихся в плен без оружия. На очередное военное преступление отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и Стратком ВСУ.

Расстрел украинских солдат без оружия: реакция Украины

В Украине отреагировали на расстрел украинских солдат. Фото из открытых источников

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия снова нарушила международные права и конвенции.


"Это очередное нарушение Женевских конвенций и проявление неуважения к международному гуманитарному праву! Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста!", — подчеркнул Лубинец.

По словам уполномоченного по правам человека, на видео заметно, что украинские солдаты во время сдачи в плен были без оружия, а руки держали поднятыми вверх. Таким образом, военные не несли угроз, а Россия должна была взять их в плен и предоставить соответствующий статус военнопленных. В результате Дмитрий Лубинец обратится в ООН и Красный Крест для фиксации военных преступлений России.

На казнь украинских военных отреагировали в Страткоме ВСУ.

"Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. На кадрах изображена казнь двух военнопленных ВСУ", — отметили в СтратКоме и призвали международное сообщество привлечь к ответственности военное руководство России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время войны не в первый раз фиксируют расстрелы украинских солдат. В марте 2023 года мир всколыхнуло видео с расстрелом украинского военного после его слов "Слава Україні!"

Также "Комментарии" писали, что   россияне   расстреляли   группу украинских военнопленных на Токмакском направлении.




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