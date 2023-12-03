Расстрел украинских солдат без оружия: реакция Украины

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Slava Kot
В сети распространилось видео, на котором зафиксирована казнь двух украинских солдат, сдавшихся в плен без оружия. На очередное военное преступление отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и Стратком ВСУ.
В Украине отреагировали на расстрел украинских солдат. Фото из открытых источников
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия снова нарушила международные права и конвенции.
По словам уполномоченного по правам человека, на видео заметно, что украинские солдаты во время сдачи в плен были без оружия, а руки держали поднятыми вверх. Таким образом, военные не несли угроз, а Россия должна была взять их в плен и предоставить соответствующий статус военнопленных. В результате Дмитрий Лубинец обратится в ООН и Красный Крест для фиксации военных преступлений России.
На казнь украинских военных отреагировали в Страткоме ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время войны не в первый раз фиксируют расстрелы украинских солдат. В марте 2023 года мир всколыхнуло видео с расстрелом украинского военного после его слов "Слава Україні!"
Также "Комментарии" писали, что россияне расстреляли группу украинских военнопленных на Токмакском направлении.
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