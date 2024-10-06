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Расстрел украинских бойцов в Нью-Йорке: новые факты от АЗОВ о действиях оккупантов (ВИДЕО)

Азовцы вместе с 49-м батальоном захватили россиянина, причастного к расстрелу украинских военнопленных в Нью-Йорке

6 октября 2024, 19:01 comments1191
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Амбарцумян Анна








Бойцы полка "Азов" в сотрудничестве с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен российского военнослужащего, который был частью группы, расстрелявшей украинских военнопленных в Нью-Йорке. Об этом говорится в видео допроса пленника россиянина.

Расстрел украинских бойцов в Нью-Йорке: новые факты от АЗОВ о действиях оккупантов (ВИДЕО)

Расстрел украинских бойцов. Фото: скриншот

Жестокий инцидент зафиксирован на видео из беспилотника, на котором видно, как оккупанты стреляют в безоружных защитников Украины. Во время допроса пленный рассказал о систематических убийствах, совершаемых его подразделением, в частности, о своих солдатах за отказ выполнять приказы.

Силы специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном совершили успешную операцию, в результате которой был захвачен российский солдат, участвовавший в расстреле украинских военнопленных. Это ужасное преступление попало на видео из дрона, что подтверждает безжалостность оккупантов. На допросе пленник признался, что его подразделение не только убивает пленных, но даже расправляется со своими же за отказ идти на "мясные" штурмы.

С пленными ввозиться некогда, пленных никого не брать. Дали команду расстрелять. Я вообще не понимаю их приказы и их действия. Взяли троих "обнулить", — сказал пленник россиянин.

Кадры 18 . Российские военные расстреливают пленных украинских бойцов в Нью-Йорке.


Напомним, российские оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных в районе поселков Николаевка и Сухой Яр Покровского района Донецкой области. В результате это явилось самым массовым случаем казни украинских военнопленных на линии фронта.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=svwFAIXrrOs
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