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Самая массовая казнь украинских военнопленных: россияне расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении

Лубинец отметил, что уже направил письма ООН и Международному комитету Красного креста по поводу такого преступления россиян.

1 октября 2024, 21:20
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Лиля Воробьева

Российские оккупанты расстреляли сразу 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, что стало самым массовым известным случаем казни с начала войны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Офис генерального прокурора и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Самая массовая казнь украинских военнопленных: россияне расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении

Россияне расстреляли украинских военных (фото из открытых источников)

Согласно опубликованной информации, военное преступление предположительно произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района. На обнародованном видео видно, как попавшие в плен украинские военные выходят из лесопосадки под присмотром российских военных. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты открыли по ним огонь, целенаправленно убивая пленных. Тех, кто остался жив после первого обстрела, российские военные добивали выстрелами в упор.

Эти действия грубо нарушают Женевские конвенции и квалифицируются как тяжкое международное преступление. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства.

" Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта . И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных – не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства", – отметил генпрокурор Андрей Костин.

Офис генерального прокурора уже начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством. Правоохранители проверяют опубликованное видео и проводят следственные действия для установления всех обстоятельств этого преступления.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил официальные письма ООН и Международному комитету Красного креста с просьбой привлечь внимание к систематическим преступлениям против украинских военнопленных и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

"Системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто это делал, — понести ответственность", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне расстреляли еще двух украинских военнопленных




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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/26457
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