Рассматривается ли выход ВСУ из Авдеевки: почему именно сейчас оккупанты пошли на штурм

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Кравцев Сергей
В районе Авдеевки и в самом городе обстановка продолжает оставаться крайне сложной. Оккупанты несут большие потери, но все равно не прекращают штурмы. Может ли быть принято решение, что ВСУ выйдут из города, чтобы избежать ситуации, когда они окажутся в "котле"? Почему оккупанты именно сейчас штурмуют Авдеевку? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что российские оккупанты ежедневно проводят массовые атакующие действия и бросают на штурм Авдеевки огромное количество пехоты.
Военный считает, что сейчас ВСУ не надо покидать Авдеевку.
По словам Максима Морозова, ситуация действительно критическая на севере и в районе промзоны. Но есть полевые командиры каждой бригады, и только вместе договорившись возможно какое-то отступление, или отход на вторую линию. Но о полном отступлении ВСУ сейчас никто не говорит.
Военный эксперт и аналитик Андрей Харук в интервью "24 Каналу" объяснил, что оккупационная армия России пытается взять штурмом Авдеевку не только из-за политических задач Кремля.
Харук отметил, российские оккупанты надеются, если им удастся сломать этот наиболее укрепленный пункт, вывести его из общей линии обороны, то дальше они смогут легче продвигаться.
По его словам, у оккупантов также есть прагматичная цель – откинуть украинские позиции подальше от Донецка, чтобы артиллерия ВСУ не могла обстреливать там разные военные объекты.
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