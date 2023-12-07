Рассматривается ли выход ВСУ из Авдеевки: почему именно сейчас оккупанты пошли на штурм

В районе Авдеевки и в самом городе обстановка продолжает оставаться крайне сложной. Оккупанты несут большие потери, но все равно не прекращают штурмы. Может ли быть принято решение, что ВСУ выйдут из города, чтобы избежать ситуации, когда они окажутся в "котле"? Почему оккупанты именно сейчас штурмуют Авдеевку? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

ВСУ не надо покидать Авдеевку

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что российские оккупанты ежедневно проводят массовые атакующие действия и бросают на штурм Авдеевки огромное количество пехоты.

"Если российские военные отказываются идти на штурм, то их показательно расстреливают перед строем. В России еще есть мобилизационный ресурс. Сейчас наблюдаем новый резерв, откуда россияне начинают брать мобилизованных, – это нелегалы и мигранты, которых принудительно мобилизуют. Действительно, Авдеевка бьет рекорды по ликвидации противника в живой силе и технике. Враг пытается окружить Авдеевку, но для украинских защитников этот вражеский план не является новым", – пояснил эксперт.

Военный считает, что сейчас ВСУ не надо покидать Авдеевку.

По словам Максима Морозова, ситуация действительно критическая на севере и в районе промзоны. Но есть полевые командиры каждой бригады, и только вместе договорившись возможно какое-то отступление, или отход на вторую линию. Но о полном отступлении ВСУ сейчас никто не говорит.

Оккупанты стремятся в стратегическом смысле переломить ход боевых действий на востоке

Военный эксперт и аналитик Андрей Харук в интервью "24 Каналу" объяснил, что оккупационная армия России пытается взять штурмом Авдеевку не только из-за политических задач Кремля.

Харук отметил, российские оккупанты надеются, если им удастся сломать этот наиболее укрепленный пункт, вывести его из общей линии обороны, то дальше они смогут легче продвигаться.

"Для того чтобы это сделать, оккупанты используют инструменты, которые, по их мнению, оправдали себя в Бахмуте. В начале октября россияне пытались штурмовать Авдеевку, как когда-то Угледар, то есть бросали очень много бронетехники. Но потом перешли к проверенным действиям — штурмам малыми группами пехоты при поддержке артиллерии. Также массово сбрасывают управляемые авиационные бомбы. Метр за метром они пытаются вытеснять нас с позиций. Фактически имеем войну в стиле Первой мировой – это война пехоты и артиллерии", – отметил эксперт.

По его словам, у оккупантов также есть прагматичная цель – откинуть украинские позиции подальше от Донецка, чтобы артиллерия ВСУ не могла обстреливать там разные военные объекты.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли ВСУ переходят к обороне по всему фронту: какую цель преследует враг.



