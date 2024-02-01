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Расследователи раскрыли тайну, как Арестович уехал из Украины

У бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича были легальные основания, чтобы выехать из Украины, поэтому у него не было проблем с пограничниками, заявили в антикоррупционном центре NGL.media, пишут «Комментарии»

сегодня, 14:53
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Ткачик Олеся
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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выехал за пределы Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Расследователи раскрыли тайну, как Арестович уехал из Украины

У Арестовича не было проблем на границе

"48-летний Алексей Арестович выехал 4 сентября прошлого года в Польшу через пункт пропуска Краковец-Корчева. По данным источника NGL.media в пограничной службе, основанием для его выезда стало письмо Главного управления разведки МО Украины"
, – говорится в публикации.

Расследователи напомнили, что во время полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, но всегда возвращался. Разрешение на выезд он получал не только от ГУР, но также от главы Госпогранслужбы и Офиса Президента.

Вместе с тем, в ГУР и ГНСУ отказывались комментировать обстоятельства последнего выезда Арестовича, после которого он назад уже не вернулся.

Напомним, как писали "Комментарии", бывший советник Офиса Президента сообщил, что он находится в Нью-Йорке . Вместе с тем он отказался комментировать, каким образом ему удалось уехать из Украины. Блогер лишь добавил, что это государственная тайна. Затем он все же уточнил, что уехал на законных основаниях, поэтому не было никаких проблем на границе.

Как сообщали "Комментарии", Алексей Арестович рассказывал, что в США он находится как "независимый эксперт по украинскому вопросу". Также он заявил, что его работа направлена на оказание помощи Украине, а жизнь в Нью-Йорке связана с разными программами и вскоре завершится.

Кроме того, Арестович рассказал о своей квартире в престижном районе Нью-Йорка – возле Central Park. Отвечая на вопрос, когда он собирается вернуться в Украину, он заявил, что очень хочет домой и открытые открытые кримінальные дела его не пугают. Но у него есть еще два проекта в Европе. Вместе с тем, бывший советник Офиса президента заявил, что готов уйти на фронт, если его мобилизуют.




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Источник: https://ngl.media/
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