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Расширение фронта: куда движутся силы ВСУ после захвата Суджи

Эксперт Юлиан Рёпке считает, что ВСУ наступают на Коренево

сегодня, 18:25
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Черновалова Кристина

По оценке немецкого эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, Украина значительно продвинулась в своем наступлении на Коренево и уже контролирует первый российский город Суджу. По информации от украинской стороны, за последние дни было взято под контроль 44 населенных пункта в Курской области, что составляет около 5% от всей территории региона. Об этом пишет BILD. 

Расширение фронта: куда движутся силы ВСУ после захвата Суджи

ВСУ наступают на Коренево, по данным эксперта BILD

12 августа ВСУ впервые опубликовали видеозаписи, подтверждающие захват Суджи, города с населением около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что город выглядит пустынным, серьезных разрушений на видео не видно, что свидетельствует о быстром захвате без длительных боев.

Анализируя ситуацию, Юлиан Рёпке отмечает, что тяжелые бои происходят примерно в 20 км к югу от Суджи и к востоку от нее, где российские подразделения не смогли продвинуться ближе, чем на 6 км к городу. Участвующие в боях отряды "Ахмат" встречают сильное сопротивление со стороны украинских сил

Расширение фронта: куда движутся силы ВСУ после захвата Суджи - фото 2
Дальнейшее наступление ВСУ распространяется на север до Коренево, где украинские войска пытаются расширить свой плацдарм. Судя по опубликованным кадрам ВС РФ, российские беспилотники активно атакуют украинские механизированные части к югу и востоку от поселка. По неподтвержденным данным, за последние сутки уничтожено или захвачено до десяти бронетранспортеров ВСУ.

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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18189
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