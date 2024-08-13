Расширение фронта: куда движутся силы ВСУ после захвата Суджи

По оценке немецкого эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, Украина значительно продвинулась в своем наступлении на Коренево и уже контролирует первый российский город Суджу. По информации от украинской стороны, за последние дни было взято под контроль 44 населенных пункта в Курской области, что составляет около 5% от всей территории региона. Об этом пишет BILD.

ВСУ наступают на Коренево, по данным эксперта BILD

12 августа ВСУ впервые опубликовали видеозаписи, подтверждающие захват Суджи, города с населением около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что город выглядит пустынным, серьезных разрушений на видео не видно, что свидетельствует о быстром захвате без длительных боев.

Анализируя ситуацию, Юлиан Рёпке отмечает, что тяжелые бои происходят примерно в 20 км к югу от Суджи и к востоку от нее, где российские подразделения не смогли продвинуться ближе, чем на 6 км к городу. Участвующие в боях отряды "Ахмат" встречают сильное сопротивление со стороны украинских сил



Дальнейшее наступление ВСУ распространяется на север до Коренево, где украинские войска пытаются расширить свой плацдарм. Судя по опубликованным кадрам ВС РФ, российские беспилотники активно атакуют украинские механизированные части к югу и востоку от поселка. По неподтвержденным данным, за последние сутки уничтожено или захвачено до десяти бронетранспортеров ВСУ.

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