Почему операцию в Курской области на Западе называют авантюрой и говорят о катастрофе

Дерзкая операция ВСУ в Курской области – это попытка шокировать Россию, которая уже привыкла к кровавой войне, до сих пор ограниченной территорией Украины. Но есть риск, что эта попытка может закончится большой трагедией для самой Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, ранее попытки ВСУ изгнать россиян с украинской территории потерпели неудачу, а воздушные атаки и ограниченные рейды "РДК" на российскую территорию не дали желаемого эффекта. Теперь Украина пробует что-то принципиально новое.

"Это попытка хоть как-то шокировать Россию. Это может дать Украине победу или по крайней мере заставить их чувствовать себя хорошо на несколько дней. Меняет ли это больший расчет на поле боя? Это еще предстоит увидеть", — сказал автору статьи его коллега Эрик Шмитт, который отвечает за тему национальной безопасности США.

В целом аналитики до сих пор скептически воспринимают украинскую операцию в Курской области, ссылаясь на наличие у России достаточных резервов, чтобы реагировать на новый кризис, не снимая войск непосредственно с фронта в Украине. В частности, в публикации указывается, что Украина, потратив ресурсы в Курской области, столкнется с большими проблемами на Донбассе, которые могут обернуться военной катастрофой.

"Это огромная авантюра со стороны украинцев", — сказал Эрик Шмитт.

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