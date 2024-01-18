Раскрыт план России по захвату территорий на 10 лет: полковник запаса ВСУ озвучил детали

Планы России записаны в ее главных документах. В российскую конституцию внесены пять украинских областей: АРК Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Поэтому, читая первоисточники, понятно, куда россияне будут планировать наступательные действия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 Каналу" высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт указал, что первый этап – выход на границы Луганской и Донецкой областей, далее административные границы Запорожской и Херсонской, а уже потом, вероятно, движение в сторону Одессы.

"Ничего нового они не придумают. География расположения фронтов, интересы России – все это говорит о том, что если они будут куда-то двигаться, то вдоль черноморского побережья", – считает полковник запаса ВСУ.

В то же время он не исключает, что у Москвы есть планы о захвате других стран, в частности, Молдовы и Балканских стран. Эксперт указал, что это цели по меньшей мере на 10 лет, но их выполнение невозможно.

"Они фактически "убили" конституцию, когда внесли туда пять областей чужого государства. Теперь постараются как-то восстановить это правовое поле, дойти до границ, но это нереальный процесс. Они не могут вырваться даже из первой линии обороны в районе Донецка", – подытожил Свитан.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.



