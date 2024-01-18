Раскрыт план России по захвату территорий на 10 лет: полковник запаса ВСУ озвучил детали

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Кравцев Сергей
Планы России записаны в ее главных документах. В российскую конституцию внесены пять украинских областей: АРК Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Поэтому, читая первоисточники, понятно, куда россияне будут планировать наступательные действия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 Каналу" высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Эксперт указал, что первый этап – выход на границы Луганской и Донецкой областей, далее административные границы Запорожской и Херсонской, а уже потом, вероятно, движение в сторону Одессы.
В то же время он не исключает, что у Москвы есть планы о захвате других стран, в частности, Молдовы и Балканских стран. Эксперт указал, что это цели по меньшей мере на 10 лет, но их выполнение невозможно.
Также издание "Комментарии" сообщало – россияне продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.
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