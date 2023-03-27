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Рашисты все чаще применяют химические боеприпасы

С беспилотников враг сбрасывает на украинские позиции гранаты с хлорпикрином

сегодня, 22:35
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Автор:

Моесеенко Валентина

За минувшие сутки враг около 30 раз пытался штурмовать позиции украинских военных, но не имел успеха и отступил. Об этом во время телемарафона "Единые новости" сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, пишут "Комментарии".

Рашисты все чаще применяют химические боеприпасы

РФ использует химическое оружие

Также спикер сообщил, что за последние пять дней россияне активно применяют химические боеприпасы:


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"С беспилотных летательных аппаратов они сбрасывают взрывчатку с хлорпикрином. Это происходит с 23 марта. В тот день они применили одну гранату, 24 числа сбросили два таких боеприпаса, а сегодня уже шесть", — говорит Дмитрашковский.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что боеприпасы с хлорпиктином являются неконвенциональным оружием и запрещены международным законодательством.

Относительно сбора доказательств использования россиянами запрещенного оружия военный рассказал о сбитом на Запорожском направлении дроне и отметил, что оккупанты также могут использовать иприт.

"Это были именно первые сбросы, это было месяц назад, мы имеем неразорванный боеприпас, который называется К-51. На данный момент происходящие на Донецком направлении взрывы газ собрать же невозможно, но если попадает непосредственно в окоп или в блиндаж, то соответственно нужно иметь либо противогаз, либо отойти от того места, потому что вызывает рвоту и слезы. Но еще есть боеприпасы просто иприт. Тогда нужны костюмы химической защиты", — сказал Дмитрашковский.

Как писали ранее, серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента России Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина применяет все дипломатические механизмы реакции на заявления российского президента Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси. Существуют три метода, которые помогут остановить лидера РФ.

Читайте на сайте "Комментарии" — Путин начал избирательную гонку: первые признаки.



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