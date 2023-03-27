Рашисты все чаще применяют химические боеприпасы

За минувшие сутки враг около 30 раз пытался штурмовать позиции украинских военных, но не имел успеха и отступил. Об этом во время телемарафона "Единые новости" сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, пишут "Комментарии".



РФ использует химическое оружие

Также спикер сообщил, что за последние пять дней россияне активно применяют химические боеприпасы:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"С беспилотных летательных аппаратов они сбрасывают взрывчатку с хлорпикрином. Это происходит с 23 марта. В тот день они применили одну гранату, 24 числа сбросили два таких боеприпаса, а сегодня уже шесть", — говорит Дмитрашковский.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что боеприпасы с хлорпиктином являются неконвенциональным оружием и запрещены международным законодательством.

Относительно сбора доказательств использования россиянами запрещенного оружия военный рассказал о сбитом на Запорожском направлении дроне и отметил, что оккупанты также могут использовать иприт.

"Это были именно первые сбросы, это было месяц назад, мы имеем неразорванный боеприпас, который называется К-51. На данный момент происходящие на Донецком направлении взрывы газ собрать же невозможно, но если попадает непосредственно в окоп или в блиндаж, то соответственно нужно иметь либо противогаз, либо отойти от того места, потому что вызывает рвоту и слезы. Но еще есть боеприпасы просто иприт. Тогда нужны костюмы химической защиты", — сказал Дмитрашковский.

Как писали ранее, серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента России Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина применяет все дипломатические механизмы реакции на заявления российского президента Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси. Существуют три метода, которые помогут остановить лидера РФ.

Читайте на сайте "Комментарии" — Путин начал избирательную гонку: первые признаки.