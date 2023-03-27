Рашисты все чаще применяют химические боеприпасы

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Моесеенко Валентина
За минувшие сутки враг около 30 раз пытался штурмовать позиции украинских военных, но не имел успеха и отступил. Об этом во время телемарафона "Единые новости" сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, пишут "Комментарии".
РФ использует химическое оружие
Также спикер сообщил, что за последние пять дней россияне активно применяют химические боеприпасы:
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Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что боеприпасы с хлорпиктином являются неконвенциональным оружием и запрещены международным законодательством.
Относительно сбора доказательств использования россиянами запрещенного оружия военный рассказал о сбитом на Запорожском направлении дроне и отметил, что оккупанты также могут использовать иприт.
Как писали ранее, серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента России Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина применяет все дипломатические механизмы реакции на заявления российского президента Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси. Существуют три метода, которые помогут остановить лидера РФ.
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