Рашисты совершили 22-ю атаку по энергетике Украины: что известно

Самая сложная ситуация с электроснабжением в результате массированной российской атаки 29 декабря сложилась на западе Украины, а также в Одесской и Киевской областях, сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишут "Комментарии".



В Украине сегодня воздушная тревога продолжалась почти 5 часов

Есть повреждения объектов генерации и электросетей, говорит главный энергетик страны: "К сожалению, есть некоторые повреждения объектов генерации и электросетей. Сложная ситуация на западе страны, Одесском и киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света".

С каждым новым ракетным ударом россияне делают украинцев только злее и сильнее. Энергетики сразу после завершения тревог взялись возобновлять энергоснабжение там, еще были попадания. "Это уже 22-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК, – отметили в компании диверсифицированного энергетического холдинга (ДЭТЭК).

Враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование одной из теплоэлектростанции. Один из работников получил легкие ранения, его доставили в больницу".

"По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет", – заявил глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный. По его данным, для этого удара Россия привлекла крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300. Атака была ориентирована по объектам энергетической инфраструктуры.

Как писали "Комментарии", уже сейчас очевидно, что поврежденную обстрелами энергетическую инфраструктуру мы отстроим по новым технологиям и стандартам, учтем все потенциальные угрозы. Сегодня страны Энергетического Сообщества, США и Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития, другие партнеры и союзники Украины направили сотни миллионов на большое восстановление нашей энергосистемы. С каждым новым ракетным ударом россияне делают украинцев только злее и сильнее.

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