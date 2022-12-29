logo

BTC/USD

16638.69

ETH/USD

1203.31

LTC/USD

66.98

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рашисты совершили 22-ю атаку по энергетике Украины: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Рашисты совершили 22-ю атаку по энергетике Украины: что известно

Россия 29 декабря с самого утра начала массированную ракетную и дроновую атаку по всем городам Украины

сегодня, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Самая сложная ситуация с электроснабжением в результате массированной российской атаки 29 декабря сложилась на западе Украины, а также в Одесской и Киевской областях, сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишут "Комментарии".

Рашисты совершили 22-ю атаку по энергетике Украины: что известно

В Украине сегодня воздушная тревога продолжалась почти 5 часов

Есть повреждения объектов генерации и электросетей, говорит главный энергетик страны: "К сожалению, есть некоторые повреждения объектов генерации и электросетей. Сложная ситуация на западе страны, Одесском и киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света".

С каждым новым ракетным ударом россияне делают украинцев только злее и сильнее. Энергетики сразу после завершения тревог взялись возобновлять энергоснабжение там, еще были попадания. "Это уже 22-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК, – отметили в компании диверсифицированного энергетического холдинга (ДЭТЭК).

Враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование одной из теплоэлектростанции. Один из работников получил легкие ранения, его доставили в больницу".

"По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет", – заявил глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный. По его данным, для этого удара Россия привлекла крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300. Атака была ориентирована по объектам энергетической инфраструктуры.

Как писали "Комментарии", уже сейчас очевидно, что поврежденную обстрелами энергетическую инфраструктуру мы отстроим по новым технологиям и стандартам, учтем все потенциальные угрозы. Сегодня страны Энергетического Сообщества, США и Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития, другие партнеры и союзники Украины направили сотни миллионов на большое восстановление нашей энергосистемы. С каждым новым ракетным ударом россияне делают украинцев только злее и сильнее.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!