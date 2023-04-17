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Моесеенко Валентина
За прошедшие сутки на Сумщине спасатели оказывали самую разную помощь подопечным психоневрологического интерната, испытавшего вражеский авиационный удар, пишут "Комментарии".
Армия РФ обстреляла психоневрологический интернат
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Спасатели, которые вместе с правоохранителями сразу прибыли на место авиаудара, приступили к спасательным работам. Б удовлетворение психоневрологического интерната получила значительные повреждения.
К счастью, людей под завалами не было обнаружено. Кроме проведения аварийно-поисковых работ, спасатели осуществляли поиск уцелевшего имущества, медицинских средств и документации учреждения.
Совместно с представителями органов местного самоуправления для перемещения подопечных был подготовлен специальный транспорт. Сотрудники ГСЧС и персонал интерната помогли пострадавшим сесть в автобусы.
Напомним, "Комментарии" писали, что запас высокоточных ракет у российских войск близок к критически малому, они пытаются экономить их, но ракетная опасность для Украины сейчас высока.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что президент России Владимир Путин в очередной раз высказался о войне против Украины. Глава Кремля назвал ее "очевидным приоритетом" для российских захватчиков.
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