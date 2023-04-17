Рашисты попали в психоневрологический интернат, где было почти две сотни человек (ВИДЕО)



















За прошедшие сутки на Сумщине спасатели оказывали самую разную помощь подопечным психоневрологического интерната, испытавшего вражеский авиационный удар, пишут "Комментарии".



Армия РФ обстреляла психоневрологический интернат

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"Русская армия в очередной раз нанесла поражение с воздуха по приграничной Сумской области. Около 22:40 15 апреля зафиксирован авиаудар, предположительно управляемая бомба, в коммунальное учреждение в Шосткинском районе, — обнародовал первую информацию начальник областной военной администрации Владимир Артюк по информации ОК "Север". – Предварительно, ранено гражданское лицо".

Спасатели, которые вместе с правоохранителями сразу прибыли на место авиаудара, приступили к спасательным работам. Б удовлетворение психоневрологического интерната получила значительные повреждения.

К счастью, людей под завалами не было обнаружено. Кроме проведения аварийно-поисковых работ, спасатели осуществляли поиск уцелевшего имущества, медицинских средств и документации учреждения.

"Параллельно с этим спасатели транспортировали в подготовленные кареты скорой помощи подопечных интерната, которые не могли самостоятельно передвигаться, — рассказывают в пресс-службе ГСЧС области. — В общей сложности более 160 подопечных интерната были эвакуированы в более безопасные места".

Совместно с представителями органов местного самоуправления для перемещения подопечных был подготовлен специальный транспорт. Сотрудники ГСЧС и персонал интерната помогли пострадавшим сесть в автобусы.





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