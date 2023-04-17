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Рашисты попали в психоневрологический интернат, где было почти две сотни человек (ВИДЕО)

Фактически сутки чрезвычайники спасали попавших под обстрел пациентов психоневрологического интерната

сегодня, 17:55
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Автор:

Моесеенко Валентина








За прошедшие сутки на Сумщине спасатели оказывали самую разную помощь подопечным психоневрологического интерната, испытавшего вражеский авиационный удар, пишут "Комментарии".

Рашисты попали в психоневрологический интернат, где было почти две сотни человек (ВИДЕО)

Армия РФ обстреляла психоневрологический интернат


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"Русская армия в очередной раз нанесла поражение с воздуха по приграничной Сумской области. Около 22:40 15 апреля зафиксирован авиаудар, предположительно управляемая бомба, в коммунальное учреждение в Шосткинском районе, — обнародовал первую информацию начальник областной военной администрации Владимир Артюк по информации ОК "Север". – Предварительно, ранено гражданское лицо".

Спасатели, которые вместе с правоохранителями сразу прибыли на место авиаудара, приступили к спасательным работам. Б удовлетворение психоневрологического интерната получила значительные повреждения.

К счастью, людей под завалами не было обнаружено. Кроме проведения аварийно-поисковых работ, спасатели осуществляли поиск уцелевшего имущества, медицинских средств и документации учреждения.

"Параллельно с этим спасатели транспортировали в подготовленные кареты скорой помощи подопечных интерната, которые не могли самостоятельно передвигаться, — рассказывают в пресс-службе ГСЧС области. — В общей сложности более 160 подопечных интерната были эвакуированы в более безопасные места".

Совместно с представителями органов местного самоуправления для перемещения подопечных был подготовлен специальный транспорт. Сотрудники ГСЧС и персонал интерната помогли пострадавшим сесть в автобусы.


Напомним, "Комментарии" писали, что запас высокоточных ракет у российских войск близок к критически малому, они пытаются экономить их, но ракетная опасность для Украины сейчас высока.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что президент России Владимир Путин в очередной раз высказался о войне против Украины. Глава Кремля назвал ее "очевидным приоритетом" для российских захватчиков.

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