Рашисты обстреляли Запорожье: били по домам

Около десятка взрывов зафиксировано в Запорожье. Рашисты били по домам и острову Хортицы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на местных жителей и главу Офиса президента Андрея Ермака.

Острів Хортиця

"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица", – написал в своем Телеграмм-канале Андрей Ермак.

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"Ни одной военной цели", — пишут местные информированные паблики.

Пока запорожцам не рекомендуют покидать укрытия.

Посол США в Украине прокомментировала ночную атаку российских дронов на киевское общежитие, а также насколько Путин действительно заинтересован в мирном урегулировании войны в Украине.

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", — написала Бринк.

Отметим, ночью 22 марта армия РФ ударила по украинским городам беспилотниками – всего запустили 21 дрон. Украинские военные сбили 16 российских БПЛА. При этом в Киевской области в результате ночной атаки дронов повреждены общежития и лицей в городе Ржищев. Известно о трех погибших, также под завалами могут быть люди. Об этом сообщили в ГСЧС и Офисе генпрокурора.

Кроме этого, Россия пригрозила США. Россия предупредила Соединенные Штаты не использовать беспилотные летательные аппараты над частью Черного моря, ведь тогда армии РФ придется принять "контрмеры", говорит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывая наше терпение", — сказал Рябков.

