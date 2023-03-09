logo

BTC/USD

21597.95

ETH/USD

1529.78

LTC/USD

83.50

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рашисты обстреляли остановку: есть жертвы
commentss НОВОСТИ Все новости

Рашисты обстреляли остановку: есть жертвы

В Херсоне

сегодня, 12:21
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Российские террористы с утра обстреляли Херсон. Попали, в частности, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Рашисты обстреляли остановку: есть жертвы

Злочини рашизму

По данным Херсонской ОВА, российский снаряд унес жизни двух человек, стоявших на остановке. Также обломки боеприпаса попали и в магазин рядом — в помещении погибла женщина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме этого, за минувшие сутки в Херсонской области погиб от обстрелов еще один человек. По данным Херсонской ОВА, 8 марта российские захватчики 86 раз обстреляли территорию Херсона, выпустив по области более 430 снарядов. Мирные населенные пункты подвергались атакам из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА. Армия РФ 7 раз била по жилым кварталам Херсона. В городе повреждены частные и многоквартирные дома.

Напомним, что во время ракетных обстрелов Украины этой ночью РФ выпустила по Украине 81 ракету.

По данным Генштаба ВСУ, этой ночью противник осуществил пуск ракет разного базирования:

— 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

— 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

— 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

— 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

— 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П;

— 6 – X-59; -13 пусков зенитных управляемых ракет С-300

Кроме того, врагом совершено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

В ВСУ объяснили, почему подобных атак рашистов еще не было.

"Атака действительно масштабная, и действительно так вот впервые из таких разных типов ракет, мы видим "Кинжалов" на этот раз шесть. Поэтому собственно, это такая атака, ну-ну, не припомню, если честно", — заявил спикер командования Воздушных сил ВС Юрий Игнат.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!