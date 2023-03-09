Рашисты обстреляли остановку: есть жертвы

Российские террористы с утра обстреляли Херсон. Попали, в частности, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Злочини рашизму

По данным Херсонской ОВА, российский снаряд унес жизни двух человек, стоявших на остановке. Также обломки боеприпаса попали и в магазин рядом — в помещении погибла женщина.

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Кроме этого, за минувшие сутки в Херсонской области погиб от обстрелов еще один человек. По данным Херсонской ОВА, 8 марта российские захватчики 86 раз обстреляли территорию Херсона, выпустив по области более 430 снарядов. Мирные населенные пункты подвергались атакам из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА. Армия РФ 7 раз била по жилым кварталам Херсона. В городе повреждены частные и многоквартирные дома.

Напомним, что во время ракетных обстрелов Украины этой ночью РФ выпустила по Украине 81 ракету.

По данным Генштаба ВСУ, этой ночью противник осуществил пуск ракет разного базирования:

— 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

— 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

— 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

— 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

— 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П;

— 6 – X-59; -13 пусков зенитных управляемых ракет С-300

Кроме того, врагом совершено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

В ВСУ объяснили, почему подобных атак рашистов еще не было.

"Атака действительно масштабная, и действительно так вот впервые из таких разных типов ракет, мы видим "Кинжалов" на этот раз шесть. Поэтому собственно, это такая атака, ну-ну, не припомню, если честно", — заявил спикер командования Воздушных сил ВС Юрий Игнат.





