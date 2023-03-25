Рашисты обстреляли еще два города

Сегодня россияне обстреляли еще два города — Часов Яр и Торецк в Донецкой области. Они были обстреляны из артиллерии. В городе Часов Яр погиб гражданский мужчина, а в Торецке террористы убили женщину. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Офиса президента Андрея Ермака.

Торецьк - це Україна

Ранее стало известно о ракетных ударах рашистов по Запорожью, дронов по Киевщине, ракет — по Константиновке. Там удары были совершены около часа ночи, из ракетного комплекса С-300. Среди пяти погибших — три женщины и два мужчины. Спасатели также достали одного человека из-под завалов.

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Погибшие женщины были беженцами из Бахмута, Часового Яра и Опытного Покровского района в возрасте от 57 до 62 лет. Еще два человека получили травмы.

Тем временем стало известно, кто сделает заявление о начале украинского контрнаступления. Это Верховный главнокомандующий, главнокомандующий и министр обороны. Право официальных заявлений на этот счет имеет только Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Алексей Резников. Заместитель министра обороны подвергла критике использование СМИ в телеэфирах мнений экспертов.

Кроме того, в ВСУ озвучили сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт.

"Ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения базовой общевойсковой подготовки или, если это нужно, профессиональной общевойсковой подготовки", — говорят военные.

Также в ВСУ объяснили, почему РФ начала активнее применять авиабомбы. Сегодня россияне могут сбрасывать свои планирующие авиабомбы на расстоянии 50 и более километров, не доходя до нашей границы.