Рашисты используют тактику вьетнамской войны

Снайпер ВСУ Константин Прошинский, участвовавший в боях за Киев, Лисичанск и Бахмут, рассказал, как противник усовершенствует свое умение в ходе войны в Украине и на какие хитрости идет в борьбе против ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии".

Константин Прошинский

По словам военнослужащего ССО, противник постоянно учится и усовершенствует свою тактику ведения боя. Если в боях за Киев, он атаковал ротами, которые украинские защитники подпускали на расстояние 20-30 метров и уничтожали прицельным огнем, то сейчас они, как и ВСУ, атакуют малыми группами по 5-6 человек. В лесополосах же, они стали использовать тактику вьетнамской войны. Рашисты вырывают "норку", которая уходит под корни большого дерева. Когда украинская штурмующую группа, захватывает российские окопы, рашисты уходят вглубь норы, под корни большого дерева и вызывают огонь своих минометов на себя. При этом корни дерева защищают их от возможного поражения минами.

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Когда украинская штурмующая группа, имея потери от минометного удара, отступает из ранее занятых окопов, скрывающие рашисты выходят из-под земли и вслед расстреливают наших из пулемета.

- На отходе они вылазят из норки, достают пулемет и в упор, с 30-50 метров, продолжают их расстреливать и добивать, — рассказывает о действиях рашистов Константин Прошинский.

Кроме того, противник стал использовать новые технические приемы — устанавливать небольшие станции РЭБ на танках, чтобы защитить их от украинских атакующих дронов; атакует не одним, а тремя "Ланцетами" сразу — первый выполняет роль фальш-цели; начал использовать квадроциклы для подвоза еды и БК на передний край.

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