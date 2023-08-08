В МОН рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября

Планируется, что 80-85% школ начнут новый учебный год очно или в смешанном формате, отметил замминистра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире "Украинского радио". Об этом сообщают "Комментарии".

С 1 сентября школьники Украины могут вернуться за парты

"По состоянию на 1 сентября у нас не будет 100% офлайн-обучения во всех школах, потому что есть школы на прифронтовых территориях, в частности в Харьковской области, которые находятся постоянно под обстрелами и где тревоги происходят 4-5 раз в день. То есть там организовать очное обучение невозможно. Но процент школ, которые будут обеспечивать смешанное или очное обучение, с 1 сентября будет значительно больше, чем был на конец прошлого учебного года. Мы прогнозируем, что это будет ориентировочно 80-85% школ", — заявил Сташкив.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В первом полугодии прошлого учебного года очно работало только 15% учебных заведений, еще 51% школ работали в смешанном формате и 33% — дистанционно. А во втором полугодии почти 75% школ могли обеспечить очный или смешанный формат обучения. В текущем году министерство направило субвенцию из государственного бюджета в объеме 1,5 млрд. гривен для всех регионов на обустройство укрытий. Благодаря этому еще полтысячи школ получат возможность обустроить новые укрытия для детей, отмечают в МОН.

Напомним также, что новый министр образования и науки Оксен Лесной планирует ввести с 1 сентября обновленный пилотный предмет "Защита Украины", в рамках которого учащихся будут обучать топографии, парамедицине и основам управления дронов.

Между тем, военные назвали главные сложности контрнаступления. В ВСУ подчеркивают – контрнаступление – это не спринт, а марафон.

ЕС открестился от гарантий безопасности Украины. В дипломатическом ведомстве Европейского Союза считают, что их объединениене не является организацией безопасности.

А Россия нашла нового врага в Европе. После полномасштабного вторжения в Украину для руководства Кремля большинство стран ЕС стали врагами, однако есть одна страна, которая в последнее время постоянно критикуется со стороны РФ.