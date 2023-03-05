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Рашисты использовали новую разрушительную бомбу

Против защитников Украины

сегодня, 08:26
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Автор:

Константин Куликов

Оккупационная армия применила на Авдеевском направлении новый боеприпас — полуторатонную планирующую бомбу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Defence Express. По данным СМИ, использование новой бомбы позволит российским оккупантам скидывать бомбу, не заходя в зону поражения украинских сил ПВО.

Рашисты использовали новую разрушительную бомбу

Росія випробовує новий боєприпас

Сам мощный боеприпас, по замыслу рашистов, будет разрушать авдеевский укрепрайон, который оккупанты не могут прорвать с начала широкомасштабного вторжения. Дальность сброса бомбы 40 км.


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По данным издания, первое применение этого "нового и достаточно опасного вооружения" было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области. На одном из обломков были остатки маркировки, соответствующие именно УПАБ-1500В. Впервые бомба УПАБ-1500 была продемонстрирована в РФ в 2019 году. Она предназначена для поражения высокозащищенных объектов на расстоянии до 40 км. Тогда же россияне заявили, что эта бомба уже прошла испытания, поставлена на вооружение Военно-космических сил РФ и получила первые экспортные заказы.

В то же время, как отмечают журналисты, использование Россией планирующих бомб остается единичными явлениями, потому что обеспечение высокой дальности полета требует полета на значительной высоте, что упрощает выявление целей и возможностей поражения носителя.

В тоже время, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки противник потерял 930 человек и общие потери рашистов в Украине, с момента вторжения составили 153120.

Напомним, что Путин показал возможного преемника Кадырова, украинский военный рассказал  про ад в Бахмуте, а в Офисе президента сообщили, собираются ли покидать этот город ВСУ.



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