Рашисты готовятся к обороне Энергодара

Российские оккупанты готовятся к обороне захваченного Энергодара Запорожской области, обустраивая казармы и склады с боеприпасами в подвалах жилых домов, пишут "Комментарии" по информации, обнародованной в "Энергоатоме".



Рашисты в Энергодаре. Фото: EPA/UPG

"Российские оккупанты в городе-спутнике ЗАЭС обустраивают казармы и склады боеприпасов в подвалах жилых домов. Таким образом, прикрываясь энергодарцами, захватчики пытаются обезопасить своих военных в случае наступления ВСУ", — говорят атомщики.

Кроме того, в городе фиксируют нередкие случаи, когда военные РФ используют подвалы гражданских помещений как места постоянной дислокации, обустраивая их даже кроватями. Речь идет, например, о подвале здания, в котором расположено управление социальных программ. На сегодня там живут около полусотни кафиров.

"Захватчики в Энергодаре постоянно заносят в подвалы жилых домов какие-то большие коробки – вероятно, с оружием или взрывчаткой. Это происходит в темное время суток, причем пока продолжается "процесс", несколько рашистов присматривают за окнами дома, чтобы обезопаситься от нежелательных случайных очевидцев" , – информируют в "Энергоатоме".

Подобные работы оккупанты проводили в нескольких жилых домах пятого и седьмого микрорайонов города-атомщиков. Кроме того, ведомство сообщает о наличии большого количества взрывчатки в "здании узла связи, возле городского исполкома".

" Осознавая, что Вооруженные силы Украины не будут целиться по жилым объектам, рашисты именно поэтому обустраивают в них свои казармы и склады с оружием и боекомплектами: чтобы уберечь себя и боеприпасы ", – добавляют в "Энергодаре".

После оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции в Росатоме изменили юридический адрес предприятия, фейково "переподчинив" ЗАЭС Москве. Таким образом, кафиры в очередной раз пытаются подчеркнуть принадлежность Запорожской АЭС к РФ.

" Против подобные действия отнюдь не изменяют юридический статус станции. И сколько бы рашисты не пытались отождествлять ЗАЭС с Россией, весь цивилизованный мир считает станцию временно захваченной и требует вернуть ее под контроль Украины ", — резюмируют атомщики.

Как писали "Комментарии", российские кафиры заняты тем, что ищут в России замену 1,5 тыс. работникам Запорожской атомной электростанции. Несмотря на угрозы и уговоры, люди наотрез отказались получать российские паспорта.

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