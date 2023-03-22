Рашистскую ботоферму на тысячи ботов разоблачили силовики в Хмельницкой области

Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали прокремлевскую ботоферму в Хмельницкой области. Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призвали украинцев уклоняться от мобилизации, пишут "Комментарии".



СБУ разоблачила на Хмельнитчине вражескую ботоферму

"Пророссийская ячейка занималась дискредитацией военно-политического руководства и подразделений Сил обороны нашего государства, – рассказывают в СБУ. – Основными "заказчиками услуг" ботофермы были представители спецслужб страны-агрессора. Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях вроде бы от имени рядовых украинцев".

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Из-за проведения информационных диверсий агрессор пытался расшатывать внутриполитическую ситуацию в западных регионах Украины. Как установила СБУ, противоправную деятельность организовал житель Каменец-Подольского, бывший милиционер.

Аппаратно-программный комплекс для выращивания ботов он разместил в собственной квартире в одном из спальных районов города.

"Специализированное оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов, – уточняют силовики. – Оплату за "аренду" фейковых аккаунтов получал через российские электронные платежные системы".

В доме, где проживал подозреваемый нашли во время обысков:

▪ компьютерную оргтехнику, где есть доказательства его противозаконной деятельности;

▪️ сотни всяческих SIM-карт операторов разной мобильной связи;

▪️ специализированное для таких работ оборудование и соответствующие программное обеспечение.

Вся техника направлена на соответствующую экспертизу. Продолжается тем временем следствие для установления всех деталей обстоятельств преступления и привлечения соответственно виновных к законной ответственности.

Как писали "Комментарии", сотрудники СБУ совместно с киберспециалистами и следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской и Киевской городской прокуратур недавно ликвидировали две ботофермы: в Киевской и Одесской областях.

Говорилось на портале "Комментарии" и о том, что Украина призывает создать киберструктуру для защиты от российских атак.

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