Рашистскую ботоферму на тысячи ботов разоблачили силовики в Хмельницкой области

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали прокремлевскую ботоферму в Хмельницкой области. Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призвали украинцев уклоняться от мобилизации, пишут "Комментарии".
СБУ разоблачила на Хмельнитчине вражескую ботоферму
"Пророссийская ячейка занималась дискредитацией военно-политического руководства и подразделений Сил обороны нашего государства, – рассказывают в СБУ. – Основными "заказчиками услуг" ботофермы были представители спецслужб страны-агрессора. Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях вроде бы от имени рядовых украинцев".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Из-за проведения информационных диверсий агрессор пытался расшатывать внутриполитическую ситуацию в западных регионах Украины. Как установила СБУ, противоправную деятельность организовал житель Каменец-Подольского, бывший милиционер.
Аппаратно-программный комплекс для выращивания ботов он разместил в собственной квартире в одном из спальных районов города.
"Специализированное оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов, – уточняют силовики. – Оплату за "аренду" фейковых аккаунтов получал через российские электронные платежные системы".
В доме, где проживал подозреваемый нашли во время обысков:
▪ компьютерную оргтехнику, где есть доказательства его противозаконной деятельности;
▪️ сотни всяческих SIM-карт операторов разной мобильной связи;
▪️ специализированное для таких работ оборудование и соответствующие программное обеспечение.
Вся техника направлена на соответствующую экспертизу. Продолжается тем временем следствие для установления всех деталей обстоятельств преступления и привлечения соответственно виновных к законной ответственности.
Как писали "Комментарии", сотрудники СБУ совместно с киберспециалистами и следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской и Киевской городской прокуратур недавно ликвидировали две ботофермы: в Киевской и Одесской областях.
Говорилось на портале "Комментарии" и о том, что Украина призывает создать киберструктуру для защиты от российских атак.
Читайте также на сайте "Комментарии" - к иберустойчивость: Как в Украине собираются защищать информационные системы Сил обороны .
Обсуждения
Новости