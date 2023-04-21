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Рашистские вертолеты уничтожают свою заброшенную бронетехнику

Доподлинно неизвестно, почему оккупантам понадобилось уничтожать собственные брошенные БМП

сегодня, 16:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

Российские оккупационные войска на территории Украины, вероятно, могут применять ударные вертолеты для ликвидации своей заброшенной бронетехники на линии фронта. Об этом может свидетельствовать видео, обнародованное в соцсетях, пишут "Комментарии".

Рашистские вертолеты уничтожают свою заброшенную бронетехнику

Россияне применяют вертолеты для уничтожения своей заброшенной бронетехники

На недавно появившемся видео оккупанты демонстрируют поражение бронетехники, которая была повреждена или просто брошена своими экипажами в процессе боевых действий.


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Как выяснили обозреватели в соцсетях, россияне поразили с боевого вертолета две собственные боевые машины пехоты в Донецкой области. OSINT-исследователи выяснили, что оккупанты поразили свои, вероятно, БМП-1 в районе населенного пункта Никольское. Покинутые боевые машины страны-агрессорки были оставлены у лесополосы между полями.

Вероятно, для поражения своей бронетехники российские ударные вертолеты применяли управляемые противотанковые ракеты.

Доподлинно неизвестно, почему оккупантам понадобилось уничтожать собственные брошенные БМП. По-видимому, у них не было возможности эвакуировать их для ремонта на временно оккупированную территорию. Возможно, россияне не хотели, чтобы эти боевые машины стали трофеями Вооруженных сил Украины и поэтому решили применить авиацию для их уничтожения.

Как писали "Комментарии", россияне продолжают попытки прощупывать украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Атаки беспилотниками будут продолжаться. И после нескольких волн ударов дронами противник может применить и крылатые ракеты.

Читайте также на сайте "Комментарии" — как Россия готовится ко второму этапу войны.



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