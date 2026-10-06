Ракеты полетят уже осенью: Гордон раскрыл наиболее уязвимое место Путина

Украинская баллистическая ракета – вопрос острый и уже скандальный. Одни эксперты отмечают, что баллистика уже летает, "куда нужно", другие пока не видят результатов боевого применения. Однако наиболее интересна баллистика, которая "достанет" до Москвы. Ее планируют завершить к концу осени. И главный вопрос – когда Украина будет бить Москву своей баллистикой.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон объяснил, что бить нужно именно по Москве, а не просто по России. Ведь отметил, что Путин не будет беспокоиться о проблемах в регионах, как это, например, было с Курской операцией, которую провела Украина.

"Москва. Как много в этом звуке для сердца Путина слилось. А Москва сильно волнует его. Москва – это государство в государстве. Это город, где формируется общественное мнение. Москва – это все деньги России. Москва – это комфорт. Люди, привыкшие к комфорту. Если их этого комфорта лишить, начинаются вопросы: а что происходит? А что, война, что ли? Что произошло?”, — отметил журналист.

По его словам, люди в Москве могут устроить давление изнутри, поэтому их нужно выводить из зоны комфорта.

Что касается ударов баллистикой, то Гордон намекнул на довольно скорый запуск.

"У меня те же данные, что и озвучил президент об украинской баллистике. Ничего другого я не скажу. Мы ждем. Да, мы ждем этой осенью, причем не поздней осенью", — подытожил Гордон.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал ситуацию с украинской баллистикой и отметил, что не стоит очень рассчитывать на появление украинской баллистики в этом году.



