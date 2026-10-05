“Зеленський зірвався: "Де моя балістична ракета?". Експерт приголомшив правдою про українську балістику

Питання української балістики дуже актуальне, а інформація суперечлива. Нібито вже є балістична ракета, яка, однак, не може долетіти до Москви. Розробки більш потужної тривають, але прогнозовані терміни отримання власної зброї постійно зсуваються.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович прокоментував ситуацію з українською балістикою та акцентував увагу на словах президента. В одному з інтерв’ю Зеленський розказав, як зателефонував компанії FirePoint, експерт зауважив, що ймовірно телефонував Штілерману, і сказав: "Де моя FP9?".

“Тобто президент каже, як він телефонує представнику приватної компанії, щоб змусити його швидше завершувати розробку моделі більшої дальності балістичної ракети. І при цьому каже, що де моя ракета? Якщо подивитися більш глибоко, то очевидно, що Зеленський такі речі дійсно сприймає виключно через особистісну призму. І сприймає все, що тут робиться, що це не просто його відповідальність, але власне його заслуга”, — пояснив експерт.

Скандальність фрази, за словами Рейтеровича, в тому, що Зеленський рік тому говорив, що ракета вже є, і що скоро вона буде поставлена на бойове чергування.

“Боюся, що нам краще не захоплюватися цими думками і не сподіватися, що ми взагалі цю ракету навіть цього року побачимо. Є багато підстав саме так вважати”, — зауважив експерт.

За його словами, за останні декілька днів різко буквально змінилася риторика представників і лобістів компанії FirePoint. Зараз, зауважив, розказують про те, що це тривалий процес, треба багато випробувань і тільки потім може мова піти про якесь масштабування. Однак Рейтерович зауважив, що не скасовує того факту, що саме в цю компанію, приватну, не державну, були влиті величезні кошти, в тому числі і на розробку цих ракет.

“Це нісенітниця, коли окремі представники цієї компанії говорять, що вони виключно власним коштом ці ракети розробляють. Це не так, тому що навіть з їхніх публічних заяв знаємо, що вони і документацію отримали безкоштовно, причому навіть не від держави, а від Міндіча. І це виглядає, ну, по суті, як злочин, який повинен бути перевірений”, — наголосив Рейтерович.

Також, зауважив, що держава підписувала з компанією угоди не тільки на постачання дронів.

“Укладали угоди про гарантований викуп всіх ракет, які будуть в майбутньому створені. І очевидно, що значна частина коштів вже була виплачена і вона якраз була витрачена на розробку цієї ракети. Ну і найголовніше, що ця ракета, знову-таки буде Україні продаватися. Адже це не державна розробка, яка буде на державних підприємствах виготовлятися і просто гроші з державного бюджету під це будуть виділятися. Ні, це буде приватна компанія і ця приватна компанія буде ці ракети Україні потім продавати. А ви ж самі розумієте, що ціна на ці ракети може бути різною”, — зазначив експерт.

Рейтерович підсумував, що історія з балістичними ракетами залишається дещо скандальною і більше працює в мінус, адже обіцянок багато, а результатів мало.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки ще чекати ударів українською балістикою по Москві.