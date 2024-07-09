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Ракетный удар РФ: что Украина требует от ООН во время "председательства" России там

Ракетный обстрел украинских городов 8 июля подтвердил, что РФ склонна совершать самые отвратительные преступления во время своего "председателя" в Совбезе ООН.

сегодня, 15:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал массированный ракетный удар России 8 июля, в результате которого погибли десятки человек. Он подчеркнул, что это очередное военное преступление РФ должно побуждать членов Совета Безопасности пересмотреть возможность России пользоваться правом вето в организации.

Ракетный удар РФ: что Украина требует от ООН во время "председательства" России там

Сергей Кислица (фото из открытых источников)

На своей странице в соцсети X Кислица отметил, что во время "председателя" в Совете Безопасности ООН агрессор Россия, как правило, совершает самые отвратительные преступления, и обстрел 8 июля крупнейшей украинской детской больницы "Охматдет" и других медицинских учреждений Киева является лучшим тому доказательством.

Представитель Украины в ООН в очередной раз спросил, сколько еще Россия должна совершить ужасные преступления, чтобы решился вопрос присутствия диктаторского кремлевского режима на месте постоянного представительства СССР.

"Какие зверства должны быть совершены, чтобы вето агрессора было проигнорировано и Совет Безопасности смог отреагировать на агрессию и военные преступления России?", — добавил он.

Кислица напомнил, что на фоне разрушенных больниц и убитых гражданских РФ в рамках своего "председателя" планирует устроить сегодня, 9 июля, ежемесячный обед для членов Совета Безопасности.

"Я едва могу это комментировать. Сейчас не время для членов Совета Безопасности потреблять российскую кулебякую и ядовитую российскую пропаганду на таких обедах. Пора действовать и заставить Россию соблюдать Устав ООН и международное право", — подытожил представитель Украины.

Напомним, что сразу после ракетного удара РФ по Украине, появилась реакция ООН . В частности, на масштабную ракетную атаку на Украину, отреагировала гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун. В ООН также подчеркнули, что недопустимо, чтобы в войне гибли и получали ранения дети.



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Источник: https://x.com/SergiyKyslytsya/status/1810379672225546408
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