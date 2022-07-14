Ракетный удар по Виннице: в МВД рассказали о наводчиках

14 июля, когда Россия обстреляла Винницу, полиция задержала несколько десятков человек, которые могут быть наводчиками, их подозревают в корректировке огня. Правоохранители их допрашивают. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, комментируя информацию на брифинге о якобы задержании наводчика оккупантов.

В МВД рассказали о наводчиках (фото из открытых источников)

"После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек", – рассказал Монастырский.

По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, после соответствующих допросов можно будет уже точно сказать, что кто-то из них был наводчиком врага.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город. Одна из ракет, которыми российские оккупанты ударили по Виннице, держала курс на Житомир. Об этом сообщил житомирский городской голова Сергей Сухомлина на сессии Житомирского горсовета.

Также "Комментарии" писали о том, что винничане заявили о более 10 пропавших без вести. По обновленным данным ГСЧС, по состоянию на 16 часов 14 июля, пострадавших в результате ракетного удара по Виннице 52 человека, из которых три ребенка, госпитализированы в больницы. Известно, что 34 человека доставили в реанимацию, они в тяжелом состоянии. Предварительно есть повреждения 55 зданий вокруг места трагедии и уничтожены и повреждены 40 частных автомобилей. В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям говорят, что разыскивают 46 человек, которые не выходят на связь. В полицию уже обратилось 15 граждан и заявили о пропавших без вести знакомых и родных. Поисково-спасательные работы продолжаются, на месте работают 319 спасателей, пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС, 12 следственно-оперативных групп Национальной полиции Украины и Службы безопасности и 400 полицейских.

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