Ракетный удар по Украине: в британской разведке рассказали, какую цель ставил агрессор

Утром 28 апреля РФ нанесла первую крупную серию ударов крылатыми ракетами по Украине с начала марта 2023 года. Хотя Украина сбила большую часть ракет, по меньшей мере 25 мирных жителей погибли. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Как отмечается сводке, атаки свидетельствуют о том, что Россия перестала использовать дальнобойные удары. В этой волне было выпущено меньше ракет, чем зимой, и вряд ли она была нацелена на энергетическую инфраструктуру Украины.

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По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что Россия пыталась перехватить украинские резервные части и военные поставки, недавно поступившие в Украину.

"Россия использует неэффективный процесс нацеливания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель мирных жителей", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне участили ночные ракетные удары по Украине. В ночь на 27 апреля ударили по жилой многоэтажке в Николаеве. В ночь на 28-е – атаковали более 20 ракетами ряд городов Украины. На Киевщине удалось отбить удары, а в Умани и Днепре есть жертвы. О чем говорят участившиеся ракетные удары? Чем мы можем ответить? Почему Запад не дает нам ВСЕГО, чтобы добить агрессора и обезопасить наше небо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России на официальном уровне "узаконили" депортации украинцев, — ISW.



