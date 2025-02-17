Ракетный удар по Украине готовит РФ: появились новые данные (ФОТО)

Украинские мониторинговые каналы, отслеживающие подготовку стратегической авиации РФ к ударам по Украине, получили новый радиолокационный спутниковый снимок авиабазы ​​Энгельс-2 за вече 15 февраля. Как передает портал "Комментарии", с момента последнего анализа за 12 февраля произошли определенные изменения.

На базах Оленья и Энгельс сейчас есть 12 российских бомбардировщиков, способных на удар по Украине. Фото: росСМИ

"15 февраля был осуществлен перелет одного борта Ту-95МС из базы "Оленья" на "Энгельс-2". Других дополнительных передислокаций нет", — сказано в сообщении.

Общее количество Ту-95МС на Оленья/Энгельс-2 по состоянию на 15.02 составляло 12х единиц:. В том числе "Оленья" – восемь Ту-95МС, "Энгельс-2" — четыре Ту-95МС. О степени готовности к атаке (снаряжены они ракетами или нет) канал не сообщает.

Как писал портал "Комментарии", за 2024 год силы обороны Украины сбили более 12,5 тыс. ракет и ударных БПЛА РФ, 40 самолетов и шесть вертолетов. В январе 2025 года украинские защитники обезвредили более 2,3 тыс. средств воздушного нападения российских оккупантов. После этого были новые атаки РФ. В частности, за неделю с 10 по 16 февраля силы ПВО Украины сбили более 852 средств воздушного нападения РФ. В частности, украинские военные уничтожили шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23, одну крылатую ракету Х-101, одну управляемую авиаракету, 479 ударных БПЛА типа Shahed, 255 разведывательных дронов и 110 БПЛА других типов.

Ранее в Воздушных силах ВСУ, комментируя большое количество взрывов в Киеве, которые 12 февраля слышали горожане, поясняли, что по одной ракете "Искандер-М" иногда приходится выпускать две противоракеты Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что ПВО использовала 10 ракет Patriot.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 12 февраля 2025 года (с 19:00 11 февраля) враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской области и один — из ВОТ Крыма.

Также враг атаковал 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской. 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Еще одна, седьмая баллистика, вечером 11 февраля не была сбита над Кривым Рогом Днепропетровской области. Это следует из заявления главы КГВА Германа Ткаченко — по его словам, над столицей все шесть баллистических ракет удалось сбить.



