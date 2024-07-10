Ракетный удар по "Охматдету": знают ли российские пилоты куда именно бьют

В результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в столице Украины погибли и пострадали люди, включая детей. По информации СБУ, удар был нанесен крылатой ракетой Х-101. Журналисты "Комментариев" решили поинтересоваться у экспертов, знали ли российские пилоты о том, что летят бомбить детскую клинику.

Кто на самом деле нажал кнопку запуска ракеты по "Охматдету"

В интервью "Комментариям" военный обозреватель, Константин Машовец, выразил сомнение в осведомленности российских пилотов о конечной цели своей задачи.

“Я сомневаюсь, что пилоты точно знали, куда именно они летят. Они не отвечают за установление координат цели – это задача других специалистов. Роль пилотов сводится к управлению самолетом, – объяснил он, подчеркивая разделение обязанностей в военных воздушных операциях.

Ракета Х-101, которая была использована для атаки, может развивать скорость до 270 км/ч и долетать до 5500 км, что позволяет производить дальние и точные удары. Кроме того, ракета способна изменять траекторию в полете, что делает ее опасным и неожиданным оружием в арсенале вооруженных сил.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на момент обстрела в больнице находились 627 маленьких пациентов, 50 из них получили ранения. Обстрел унес жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Кроме того, после удара по Охматдету партнеры оживились. Глава Минобороны Германии Борис Писториус обратился к министру финансов Кристиану Линднеру с просьбой выделить дополнительные 4 миллиарда евро для военной поддержки Украины в этом году.