В больнице "Охматдет" рассказали, сколько пациентов было в больнице на момент обстрела и об их состоянии

В результате недавнего обстрела больницы Охматдет в Киеве произошли серьезные человеческие и материальные потери. На момент обстрела в больнице находились 627 маленьких пациентов, 50 из них получили ранения. Обстрел унес жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

На момент обстрела в Охматдете находились 627 маленьких пациентов

Несмотря на все обстоятельства, 68 детей продолжают лечение в уцелевших после атаки местах. Более 400 детей были временно выписаны домой, а 94 ребенка эвакуированы в другие больницы Киева.

Спасательные работы уже закончены, но многие части больницы серьезно повреждены. Особенно сильно пострадали токсикологический и новый корпус. В недавно построенном корпусе повреждено 12 отделений, из которых 8 – хирургических, 5 – онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии.

Медицинский персонал и администрация больницы активно работают над тем, чтобы обеспечить продолжение лечения пациентов и восстановление поврежденных отделений. Заведение обращается к общественности с просьбой о помощи, отмечая важность быстрого возобновления функционирования для оказания помощи детям.

"Мы продолжаем работать без устали, чтобы как можно быстрее восстановить больницу и продолжать оказывать помощь пациентам", — говорится в сообщении больницы.

Поддержать больницу можно по ссылкам.

"Комментарии" также писали, что в результате вчерашнего обстрела Киева погибла молодая врач-акушерка Светлана Поплавская. Девушка работала в клинике "Адонис", пострадавшей от атаки. Светлана недавно вернулась из декретного отпуска и успела поработать всего несколько дней.