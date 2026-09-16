Ракетный террор Путина окончательно достал Европу: какое долгожданное решение разрушит все планы Кремля

Европейский Союз намерен усилить противовоздушную и противоракетную оборону Украины, в частности, за счет закупки ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Параллельно Брюссель планирует развивать свои оборонные решения совместно с украинскими производителями. Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила 16 сентября во время ежегодного выступления перед Европейским парламентом о состоянии Евросоюза.

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По ее словам, на прошлой неделе ЕС впервые согласовал финансирование закупок американских ракет-перехватчиков Patriot, предназначенных для Украины. Теперь одной из главных задач должна стать их скорейшая поставка.

"Мы укрепим противовоздушную оборону Украины. На прошлой неделе мы впервые одобрили закупку американских ракет-перехватчиков Patriot. Теперь их необходимо срочно доставить", — заявила фон дер Ляен.

В то же время президент Еврокомиссии отметила необходимость уменьшать зависимость Украины и Европы от одного поставщика вооружений — США. Одним из шагов в этом направлении должно стать создание новой модульной системы противоракетной обороны.

Основой будущей разработки станет проект "Фрея", предполагающий сочетание украинского боевого опыта и инноваций с технологическими и промышленными возможностями европейских стран.

"Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационность украинцев с технологическим лидерством Европы. И, конечно, наши значительные производственные мощности", — пояснила фон дер Ляен.



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