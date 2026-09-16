Ракетний терор Путіна остаточно дістав Європу: яке довгоочікуване рішення зруйнує всі плани Кремля

Європейський Союз має намір посилити протиповітряну та протиракетну оборону України, зокрема за рахунок закупівлі ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot. Паралельно Брюссель планує розвивати власні оборонні рішення спільно з українськими виробниками. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила 16 вересня під час щорічного виступу перед Європейським парламентом щодо стану Євросоюзу.

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За її словами, минулого тижня ЄС уперше погодив фінансування закупівлі американських ракет-перехоплювачів Patriot, призначених для України. Тепер одним із головних завдань має стати їхнє якнайшвидше постачання.

"Ми зміцнимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot. Тепер їх необхідно терміново доставити", — заявила фон дер Ляєн.

Водночас президентка Єврокомісії наголосила на необхідності зменшувати залежність України та Європи від одного постачальника озброєнь — США. Одним із кроків у цьому напрямку має стати створення нової доступної модульної системи протиракетної оборони.

Основою майбутньої розробки стане проєкт "Фрея", який передбачає поєднання українського бойового досвіду та інновацій із технологічними й промисловими можливостями європейських країн.

"Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційність українців із технологічним лідерством Європи. І, звісно, наші значні виробничі потужності", — пояснила фон дер Ляєн.



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