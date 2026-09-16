Путін панічно боїться зупиняти війну в Україні: названо приголомшливу причину страху диктатора

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін може боятися припинення війни, оскільки завершення бойових дій без результату, який у Кремлі можна було б представити як перемогу, здатне створити для російського керівництва внутрішні ризики. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю CBC News.

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За словами президента, російська влада опинилася в ситуації, коли припинення війни необхідно буде пояснювати військовим і суспільству. Зеленський вважає, що Кремль не отримав тих результатів, на які розраховував, починаючи повномасштабне вторгнення.

"Вони справді думають, що якщо вони зупиняться просто зараз, це не буде перемога. Це буде зовсім протилежне", — заявив Зеленський.

На думку президента, одним із факторів, який може впливати на рішення Путіна продовжувати війну, є побоювання щодо реакції великої кількості російських військових після їхнього повернення з фронту.

"Якщо він залишиться на цій позиції, він боїться, що солдати повернуться, будуть розлючені і виступлять проти нього", — зазначив глава держави.

Таким чином Зеленський пов'язує небажання Кремля зупиняти бойові дії не лише із зовнішньополітичними цілями Москви, а й із можливими внутрішніми наслідками для російської влади. Йдеться про оцінку українського президента; незалежно підтвердити мотиви Путіна неможливо.

Раніше Зеленський також наголошував, що після масштабних людських втрат формула завершення війни, яка могла б сприйматися як однаково вигідна для обох сторін, фактично неможлива. На його думку, ключовим результатом має стати припинення бойових дій та збереження життів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що заява президента Володимира Зеленського про неможливість формули win-win у війні з Росією може свідчити про більш чітке формулювання Києвом того, яким має бути прийнятний результат завершення бойових дій. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи останні слова глави держави.